ЛУКОЙЛ приостановит 20% бурения в Западной Сибири

Подрядчиков, работающих на проектах на суше в Западной Сибири и Коми, уведомляют о приостановке действия контрактов, но просят сохранить персонал для возобновления работы в ноябре. Собеседник, близкий к одному из крупных подрядчиков ЛУКОЙЛа, считает, что полностью сохранить численность работников будет невозможно. По его словам, сокращение может составить не менее 30% персонала, а по отдельным проектам и до 100%, если нефтяники не заплатят за простой. Он надеется, что компенсации будут, особенно если правительство согласует поддержку компаний нефтесервисной отрасли.

На фоне падения мировых цен на нефть — с $72 за баррель в начале января до $25 — ЛУКОЙЛ еще в марте решил сократить расходы на $1,5 млрд (около 20%), заявлял журналистам совладелец и президент компании Вагит Алекперов. Но тогда он подчеркивал, что сокращение не относится к тем проектам, которые непосредственно связаны с обеспечением геологоразведки и добычи нефти.

После того как крупнейшие производители нефти 12 апреля договорились в рамках сделки ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн барр. в сутки (около 20% для альянса) начиная с 1 мая, из-за падения спроса, вызванного коронавирусом, российские нефтяные компании вынуждены пропорционально снизить добычу: в соответствии с этой сделкой Россия должна снизить добычу на 18% (1,8 млн барр.) — до 8,5 млн барр. в сутки.

В рамках нового соглашения ОПЕК+ ЛУКОЙЛ снизит добычу нефти на 18% — более чем на 40 тыс. т в сутки, говорил Алекперов. «И я думаю, что и мы, и все остальные компании выполнят этот объем, который был доведен до нас Министерством энергетики», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

«Для нефтяников это (сокращение добычи в России до 8,5 млн барр. в сутки. — РБК) просто шок!» — заявлял в интервью РБК вице-президент и еще один совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. «Понимаю всех инженеров и технологов, которые самоотверженно трудятся на скважинах. Для них закрывать скважину — это страшно. А тут это будет происходить практически массово. Придется резко сократить бурение, ремонты, и, скорее всего, низкоэффективный фонд нефтяных скважин придется закрывать», — указывал он.

Алекперов и Федун рассчитывают, что после начала действия соглашения ОПЕК+ цена на нефть поднимется до $30 за баррель.

РБК направил запрос о планах сокращения бурения и геологоразведки в «Роснефть», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

Какие еще есть риски из-за сокращения добычи

ЛУКОЙЛ до пандемии коронавируса собирался в 2020 году увеличить вложения в геологоразведку в полтора раза — до 66 млрд руб., говорил в декабре 2019 года вице-президент компании Илья Мандрик. Средства должны были пойти в том числе на бурение, как в России, так и на шельфе Мексики.

Теперь компания может не только сократить бурение, но и закрыть ряд месторождений в Коми на месторождениях «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», писал 23 апреля Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Однако в ЛУКОЙЛе тогда говорили агентству, что не планируют закрывать свои нефтедобывающие предприятия, рассматривая варианты сокращения объемов добычи «с наименьшим влиянием на экономические показатели».