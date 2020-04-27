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Падение цен на нефть ,  
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ЛУКОЙЛ приостановит 20% бурения в Западной Сибири

ЛУКОЙЛ сократит объемы бурения в Западной Сибири, Коми и Пермском крае на 20%, чтобы снизить расходы из-за падения цены на нефть и сократить добычу в рамках ОПЕК+. Проекты с экспериментальным режимом НДД сокращения не затронут
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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ уведомила подрядчиков о планах сократить объемы эксплуатационного и разведочного бурения на своих месторождениях в Западной Сибири, Коми и Пермском крае на 20% от годового плана. Об этом РБК сообщил источник в одной из сервисных компаний, работающих с ЛУКОЙЛом, и подтвердил собеседник в другом подрядчике этой нефтяной компании.

Источник, близкий к одной из структур ЛУКОЙЛа, сказал РБК, что по Западной Сибири речь идет о сокращении бурения на 20% — с 1,5 млн до 1,2 млн погонных метров. Но проекты, которые работают по экспериментальному режиму НДД (налог на добычу полезных ископаемых), сокращения не затронут, добавил он.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.

Почему ЛУКОЙЛ сокращает бурение

Один из собеседников среди подрядчиков ЛУКОЙЛа утверждает, что на полгода — с начала мая и до начала ноября — планируется приостановить работу 26 буровых станков из около 130 (20%), которые ведут бурение для компании. Объем геологоразведки также будет сокращен, а часть работ, запланированных на 2020 год, перенесут на 2021 год, утверждает собеседник.

Подрядчиков, работающих на проектах на суше в Западной Сибири и Коми, уведомляют о приостановке действия контрактов, но просят сохранить персонал для возобновления работы в ноябре. Собеседник, близкий к одному из крупных подрядчиков ЛУКОЙЛа, считает, что полностью сохранить численность работников будет невозможно. По его словам, сокращение может составить не менее 30% персонала, а по отдельным проектам и до 100%, если нефтяники не заплатят за простой. Он надеется, что компенсации будут, особенно если правительство согласует поддержку компаний нефтесервисной отрасли.

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Общество
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

На фоне падения мировых цен на нефть — с $72 за баррель в начале января до $25 — ЛУКОЙЛ еще в марте решил сократить расходы на $1,5 млрд (около 20%), заявлял журналистам совладелец и президент компании Вагит Алекперов. Но тогда он подчеркивал, что сокращение не относится к тем проектам, которые непосредственно связаны с обеспечением геологоразведки и добычи нефти.

После того как крупнейшие производители нефти 12 апреля договорились в рамках сделки ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн барр. в сутки (около 20% для альянса) начиная с 1 мая, из-за падения спроса, вызванного коронавирусом, российские нефтяные компании вынуждены пропорционально снизить добычу: в соответствии с этой сделкой Россия должна снизить добычу на 18% (1,8 млн барр.) — до 8,5 млн барр. в сутки.

Urals стал дороже североморской нефти
Бизнес
Фото: Eric Gay / AP

В рамках нового соглашения ОПЕК+ ЛУКОЙЛ снизит добычу нефти на 18% — более чем на 40 тыс. т в сутки, говорил Алекперов. «И я думаю, что и мы, и все остальные компании выполнят этот объем, который был доведен до нас Министерством энергетики», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

«Для нефтяников это (сокращение добычи в России до 8,5 млн барр. в сутки. — РБК) просто шок!» — заявлял в интервью РБК вице-президент и еще один совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. «Понимаю всех инженеров и технологов, которые самоотверженно трудятся на скважинах. Для них закрывать скважину — это страшно. А тут это будет происходить практически массово. Придется резко сократить бурение, ремонты, и, скорее всего, низкоэффективный фонд нефтяных скважин придется закрывать», — указывал он.

Алекперов и Федун рассчитывают, что после начала действия соглашения ОПЕК+ цена на нефть поднимется до $30 за баррель.

РБК направил запрос о планах сокращения бурения и геологоразведки в «Роснефть», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

Какие еще есть риски из-за сокращения добычи

ЛУКОЙЛ до пандемии коронавируса собирался в 2020 году увеличить вложения в геологоразведку в полтора раза — до 66 млрд руб., говорил в декабре 2019 года вице-президент компании Илья Мандрик. Средства должны были пойти в том числе на бурение, как в России, так и на шельфе Мексики.

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»
Бизнес
Фото: Олег Яковлев / РБК

Теперь компания может не только сократить бурение, но и закрыть ряд месторождений в Коми на месторождениях «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», писал 23 апреля Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Однако в ЛУКОЙЛе тогда говорили агентству, что не планируют закрывать свои нефтедобывающие предприятия, рассматривая варианты сокращения объемов добычи «с наименьшим влиянием на экономические показатели».

Автор: Людмила Подобедова
Теги: ЛУКОЙЛ, бурение, сокращение добычи, нефтесервис, нефть, ОПЕК+, Коми ..., Пермский край
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