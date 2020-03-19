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ЛУКОЙЛ сократит расходы на $1,5 млрд после падения цен на нефть

Глава компании Вагит Алекперов объяснил, что ЛУКОЙЛ оптимизирует инвестиционные и эксплуатационные затраты
Лукойл LKOH ₽4 035,5 +7,5% Купить
Вагит Алекперов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Компания ЛУКОЙЛ на фоне резкого — с $72 в начале января до $25 в марте — падения мировых цен на нефть приняла решение о сокращении своих расходов на $1,5 млрд. Об этом заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

«Мы сегодня, конечно, предпринимаем шаги по оптимизации наших инвестиционных, эксплуатационных затрат. По компании в целом около $1,5 млрд сокращение издержек», — сказал Алекперов (цитата по ТАСС).

Алекперов подчеркнул, что сокращение не относится к тем проектам, которые непосредственно связаны с обеспечением геологоразведки и добычи нефти.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. РБК направил запрос в «Газпром нефть».

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В конце января Алекперов говорил, что в ближайшие десять лет ЛУКОЙЛ может направить на инвестиции около $100 млрд. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава ЛУКОЙЛа пояснил, что инвестиции будут направляться в первую очередь на российские проекты.

В этом году изначально ЛУКОЙЛ планировал увеличить капвложения до 550 млрд руб. (без учета разработки «Западной Курны 2»), напоминает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. «Но в текущей ситуации рост, скорее всего, будет меньше в рублевом выражении, а за счет оптимизации инвестиций в сегменте переработки и вовсе может остаться на уровне прошлого года. Инвестиции могут снизиться на 50–100 млрд руб. — до 450–500 млрд руб. При этом в долларах капитальные вложения могут существенно сократиться из-за изменения валютных курсов», — объясняет Полищук.

В ближайшее время большинство российских нефтяных компаний не будет урезать инвестиции в рублях, говорит аналитик. Они планируют увеличить добычу нефти, для этого надо больше бурить, а это в основном рублевые издержки.

Быстрое падение мировых цен на нефть началось после провала переговоров стран ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) о новом сокращении объемов добычи сырья. Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1%, а 18 марта впервые с мая 2003 года опустилась ниже $25. Менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января нефть торговалась около $72). На торгах 19 марта стоимость барреля Brent колеблется в диапазоне $24–28.

Цена акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже с начала 2020 года упала более чем на 40%, 19 марта она опускалась до 3663 руб.

Авторы: Евгений Калюков, Алина Фадеева
Теги: Вагит Алекперов, ЛУКОЙЛ, сокращение расходов
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