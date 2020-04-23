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Морской экспорт российской нефти в Европу упадет в полтора раза

Поставки российской нефти по морю в европейские страны в мае могут упасть почти на 0,9 млн барр. в сутки. Это половина квоты, на которую Россия должна снизить добычу (1,8 млн барр.) в рамках сделки ОПЕК+
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Танкер у нефтяного терминала
Танкер у нефтяного терминала (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

В мае экспорт российского сырья, которое поступает по системе «Транснефти» в порты на Балтийском и Черном морях, может упасть в 1,6 раза, до 1,35 млн барр. в сутки по сравнению с апрелем, сообщило агентство Argus со ссылкой на график отгрузок.

В апреле нефтяники планируют отгружать через эти порты 2,2 млн барр. в сутки. Таким образом, снижение составит 0,85 млн барр.

Из балтийских портов (Приморск и Усть-Луга) 1–10 мая компании планируют экспортировать 14 танкерных партий, или 1 млн барр. в сутки, вместо 22 (1,6 млн барр.) в апреле. Из Новороссийска на Черном море 1–5 мая уйдет всего 346 тыс. барр., на 44% меньше, чем в апреле (график на 1–10 мая по этому порту пока не появился).

Снижение экспорта связано с новой сделкой ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заключенной 12 апреля. По ее условиям Россия в мае—июне должна сократить добычу на 1,8 млн барр. (к уровню марта—апреля 2020 года), до 8,5 млн барр. в сутки. Таким образом, снижение морского экспорта на 0,85 млн барр. соответствует половине обязательного сокращения.

Чуть больше 50% нефти и газового конденсата, которые добывают российские нефтегазовые компании, поставляется на внутренний рынок. Добыча нефти для поставок на российские НПЗ также может существенно снизиться из-за падения спроса на топливо. По данным Минэнерго, продажи бензина на АЗС уже упали на 40–50%, дизеля — на 30%.

Российским нефтяникам может быть намного выгоднее экспортировать нефть именно в мае, чем в марте—апреле. После того как России и Саудовской Аравии не удалось договориться о продолжении сокращения добычи в начале марта, морской экспорт нефти в Европу уже несколько раз становился убыточным.

Такое случилось 30 марта, после падения цены нефти сорта Urals до $13 за баррель, и 21 апреля, когда она подешевела примерно до $12 за баррель. В эти дни стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой нефть можно было продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье. 21 апреля нетбэк (экспортная цена за вычетом расходов на транспортировку и налогов) составлял примерно минус $18 за баррель при поставке из балтийских портов и минус $13 при поставке из Новороссийска. Экспорт сорта ESPO из дальневосточного порта Козьмино в Азию был по-прежнему выгодным: нетбэк составлял около $10 за баррель, указывает Argus.

В мае, когда нефтяники должны будут снизить добычу в рамках новой договоренности ОПЕК+ и сократят экспорт, экономика поставок должна улучшиться за счет резкого снижения экспортной пошлины. Пошлина рассчитывается от цены на нефть, но с лагом примерно в месяц. В последние два месяца она составляла почти треть от цены. В марте, после первого падения Urals примерно до $30 за баррель, пошлина составляла около $9 за баррель, в апреле соотношение было $20–25 и $7 соответственно. В мае экспортная пошлина снизится примерно до $0,9 за баррель, что составит меньше 10% от цены Urals, даже если она останется в районе $10–15.

Автор: Алина Фадеева
При участии: Иван Ткачёв
Теги: цена на нефть, ОПЕК+
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