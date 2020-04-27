Forbes признал рэпера Канье Уэста миллиардером

После неоднократных возмущений со стороны артиста, журнал все же назвал его миллиардером. Издание оценило его состояние в $1,3 млрд, в то время как сам музыкант утверждает, что оно превышает отметку в $3 млрд

Канье Уэст с супругой Ким Кардашьян (Фото: Evan Agostini / AP)

Журнал Forbes признал рэп-исполнителя Канье Уэста миллиардером. Издание оценило его состояние в $1,3 млрд.

Официально журнал назвал рэпера миллиардером после того, как музыкант согласился раскрыть документы своей бизнес-империи и выписки с банковских счетов.

Forbes пишет, что в прошлом году Уэст публично возмущался на тему того, что журнал отказывался признавать его миллиардером, а непопадание в обновленный список самых богатых людей планеты задело рэпера еще больше, после чего он согласился раскрыть свою финансовую отчетность.

Как отмечает издание, музыкант утверждает, что его состояние превышает $3 млрд. Однако, по оценкам Forbes, состояние Уэста немногим больше отметки в $1 млрд. Объясняя столь большое расхождение в цифрах, автор материала напомнил о встрече с рэпером, которая произошла 10 месяцев назад. В рамках беседы музыкант заявил: «Я не дружу с цифрами. Просить меня перевести все это в цифры — это как выпытывать у бабушки рецепт ее пирога». «Канье Уэст не дружит с цифрами? Что ж, с этим мы согласны», — говорится в статье.