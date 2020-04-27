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Forbes признал рэпера Канье Уэста миллиардером

После неоднократных возмущений со стороны артиста, журнал все же назвал его миллиардером. Издание оценило его состояние в $1,3 млрд, в то время как сам музыкант утверждает, что оно превышает отметку в $3 млрд
Канье Уэст с супругой Ким Кардашьян
Канье Уэст с супругой Ким Кардашьян (Фото: Evan Agostini / AP)

Журнал Forbes признал рэп-исполнителя Канье Уэста миллиардером. Издание оценило его состояние в $1,3 млрд.

Официально журнал назвал рэпера миллиардером после того, как музыкант согласился раскрыть документы своей бизнес-империи и выписки с банковских счетов.

Forbes пишет, что в прошлом году Уэст публично возмущался на тему того, что журнал отказывался признавать его миллиардером, а непопадание в обновленный список самых богатых людей планеты задело рэпера еще больше, после чего он согласился раскрыть свою финансовую отчетность.

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Как отмечает издание, музыкант утверждает, что его состояние превышает $3 млрд. Однако, по оценкам Forbes, состояние Уэста немногим больше отметки в $1 млрд. Объясняя столь большое расхождение в цифрах, автор материала напомнил о встрече с рэпером, которая произошла 10 месяцев назад. В рамках беседы музыкант заявил: «Я не дружу с цифрами. Просить меня перевести все это в цифры — это как выпытывать у бабушки рецепт ее пирога». «Канье Уэст не дружит с цифрами? Что ж, с этим мы согласны», — говорится в статье.

Согласно представленным Уэстом документам, по состоянию на 23 апреля на его счетах в банках лежали $17 млн, еще $35 млн он вложил в фондовый рынок. В числе сам крупных активов музыканта находится недвижимость стоимостью $81 млн и земельные участки стоимостью $21 млн. Помимо недвижимости, Канье владеет несколькими автомобилями и танком общей стоимостью $3,84 млн. Домашние питомцы его семейства, а также лошади и скот для ранчо в штате Вайоминг обошлись рэперу в $297 тыс. Стоимость его музыкального лейбла GOOD Music и авторских прав на принадлежащие ему музыкальные композиции составляет как минимум $90 млн.

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«Мы со скепсисом относимся к утверждениям Уэста о том, что его состояние можно оценить в $3 млрд. Если не брать в расчет его музыкальный лейбл и авторские права на музыку, то половина всего вышеперечисленного имущества принадлежит его жене Ким [Кардашьян]», — отмечается в материале.

При расчете состояния музыканта Forbes принял решение учитывать лишь 50% стоимости его активов, поскольку большинство из них являются неликвидными. Без учета его доли в Yeezy, который совместно с компанией Adidas выпускает кроссовки, журнал оценил активы Уэста в $125 млн, напомнив и о долгах артиста, которые составляют примерно $100 млн. «С учетом всего вышеперечисленного Forbes оценивает состояние Канье Уэста в $1,3 млрд», — пишет издание.

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Автор: Михаил Юшков
Теги: Forbes, рэпер, миллиардер
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