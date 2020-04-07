Ключевые изменения в списке Forbes за год. Главное

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 сократила число миллиардеров в мире. Даже самые богатые люди «не имеют иммунитета к коронавирусу», отмечает Forbes

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Журнал Forbes опубликовал обновленную версию списка миллиардеров, включив в него 2095 человек против 2153 годом ранее. Сокращение числа миллиардеров в Forbes связывают с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Даже самые богатые люди на Земле не имеют иммунитета к коронавирусу. По мере того как пандемия усиливала свою хватку в Европе и Америке, глобальные фондовые рынки рушились, утягивая за собой многие состояния», — говорится в сообщении Forbes.

Совокупное состояние членов списка главных богачей, по оценке экспертов Forbes, сократилось за год на $700 млрд — с $8,7 трлн до $8 трлн.

— с $8,7 трлн до $8 трлн. По сравнению с прошлой версией списка из числа миллиардеров выбыли 267 предпринимателей , чей бизнес в последнее время шел не слишком хорошо. 51% из тех, кто сохранил место в списке, стал беднее, чем год назад.

, чей бизнес в последнее время шел не слишком хорошо. 51% из тех, кто сохранил место в списке, стал беднее, чем год назад. В первую тройку ежегодного списка впервые вошел президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) французский бизнесмен Бернар Арно. Несмотря на то что за год состояние Арно ($76 млрд) не изменилось, этого ему хватило, чтобы вытеснить из первой тройки главу Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, потерявшего за год $15 млрд (осталось $67,5 млрд).

президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) французский бизнесмен Бернар Арно. Несмотря на то что за год состояние Арно ($76 млрд) не изменилось, этого ему хватило, чтобы вытеснить из первой тройки главу Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, потерявшего за год $15 млрд (осталось $67,5 млрд). Среди российских миллиардеров богатейшим стал Владимир Потанин, разбогатевший за год на $1,6 млрд и обошедший предыдущего лидера Леонида Михельсона.