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Ключевые изменения в списке Forbes за год. Главное

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 сократила число миллиардеров в мире. Даже самые богатые люди «не имеют иммунитета к коронавирусу», отмечает Forbes
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Журнал Forbes опубликовал обновленную версию списка миллиардеров, включив в него 2095 человек против 2153 годом ранее. Сокращение числа миллиардеров в Forbes связывают с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Даже самые богатые люди на Земле не имеют иммунитета к коронавирусу. По мере того как пандемия усиливала свою хватку в Европе и Америке, глобальные фондовые рынки рушились, утягивая за собой многие состояния», — говорится в сообщении Forbes.

  • Совокупное состояние членов списка главных богачей, по оценке экспертов Forbes, сократилось за год на $700 млрд — с $8,7 трлн до $8 трлн.
  • По сравнению с прошлой версией списка из числа миллиардеров выбыли 267 предпринимателей, чей бизнес в последнее время шел не слишком хорошо. 51% из тех, кто сохранил место в списке, стал беднее, чем год назад.
  • В первую тройку ежегодного списка впервые вошел президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) французский бизнесмен Бернар Арно. Несмотря на то что за год состояние Арно ($76 млрд) не изменилось, этого ему хватило, чтобы вытеснить из первой тройки главу Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, потерявшего за год $15 млрд (осталось $67,5 млрд).
  • Среди российских миллиардеров богатейшим стал Владимир Потанин, разбогатевший за год на $1,6 млрд и обошедший предыдущего лидера Леонида Михельсона.

Кто вошел в список богатейших людей мира по версии Forbes. Фотогалерея
Фотогалерея 

  • Несмотря на связанные с COVID-19 трудности, за год в мире появилось 178 новых миллиардеров, из которых почти половина (80) представляют Китай, а еще 44 — США. Совокупное состояние новичков Forbes оценивает в $369 млрд, из которых $150 млрд приходится на предпринимателей из США, а $123 млрд — на представителей КНР.
  • Одним из наиболее заметных новичков стал основатель компании Zoom Video Communications Эрик Юань. Forbes отмечает, что одной из причин повышения благосостояния бизнесмена стала именно пандемия COVID-19, приведшая к массовому переходу на удаленную работу и росту спроса на видеосервисы. Состояние Эрика Юаня в новой версии Forbes оценивается в $5,5 млрд.
  • Финансовые потери президента США Дональда Трампа Forbes за последний месяц оценил в $1 млрд. В результате Трамп выбыл из тысячи богатейших бизнесменов мира, заняв в новом рейтинге Forbes 1001-е место.

Forbes оценил потери Трампа за месяц от пандемии коронавируса в $1 млрд
Финансы

  • Богатейшей женщиной мира стала Элис Уолтон, дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона. За год ее состояние выросло на $10 млрд (до $54,4 млрд), что позволило обойти прошлогоднего лидера — внучку основателя компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс. Ее нынешнее состояние ($48,9 млрд) за год почти не изменилось. Всего в списке миллиардеров Forbes 234 женщины, что на десять меньше, чем годом раньше. Однако общее состояние попавших в список дам увеличилось на $29,4 (до $927,4 млрд), что во многом объясняется появлением в списке Маккензи Безос, бывшей супруги богатейшего человека мира, основателя Amazon Джеффа Безоса. С состоянием в $36 млрд она заняла среди женщин-миллиардеров четвертое место, уступив также впервые попавшей в рейтинг Джулии Кох ($38,2 млрд), вдове умершего в прошлом году совладельца Koch Industries Дэвида Коха.
  • Среди 2095 миллиардеров мира только десяти еще не исполнилось 30 лет. Их общее состояние Forbes оценивает в $15,7 млрд, из которых $1 млрд принадлежит 22-летней Кайли Дженнер. В список Forbes она впервые вошла в прошлом году, а в нынешнем удержала звание самого молодого миллиардера.
  • Нью-Йорк сохранил за собой звание города, где живет больше всего миллиардеров — 92, на восемь больше, чем годом ранее. Падение цен на недвижимость в Гонконге привело к тому, что в городе стало на восемь миллиардеров меньше, чем годом ранее, и он лишь с минимальным перевесом обошел Москву в споре за второе место в списке наиболее населенных миллиардерами городов — 71 против 70.
Автор: Евгений Калюков
Теги: Forbes, миллиардеры
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