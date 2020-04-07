Бизнес , 07 апр, 18:29
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Ключевые изменения в списке Forbes за год. Главное
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 сократила число миллиардеров в мире. Даже самые богатые люди «не имеют иммунитета к коронавирусу», отмечает Forbes
Журнал Forbes опубликовал обновленную версию списка миллиардеров, включив в него 2095 человек против 2153 годом ранее. Сокращение числа миллиардеров в Forbes связывают с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
«Даже самые богатые люди на Земле не имеют иммунитета к коронавирусу. По мере того как пандемия усиливала свою хватку в Европе и Америке, глобальные фондовые рынки рушились, утягивая за собой многие состояния», — говорится в сообщении Forbes.
- Совокупное состояние членов списка главных богачей, по оценке экспертов Forbes, сократилось за год на $700 млрд — с $8,7 трлн до $8 трлн.
- По сравнению с прошлой версией списка из числа миллиардеров выбыли 267 предпринимателей, чей бизнес в последнее время шел не слишком хорошо. 51% из тех, кто сохранил место в списке, стал беднее, чем год назад.
- В первую тройку ежегодного списка впервые вошел президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) французский бизнесмен Бернар Арно. Несмотря на то что за год состояние Арно ($76 млрд) не изменилось, этого ему хватило, чтобы вытеснить из первой тройки главу Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, потерявшего за год $15 млрд (осталось $67,5 млрд).
- Среди российских миллиардеров богатейшим стал Владимир Потанин, разбогатевший за год на $1,6 млрд и обошедший предыдущего лидера Леонида Михельсона.
- Несмотря на связанные с COVID-19 трудности, за год в мире появилось 178 новых миллиардеров, из которых почти половина (80) представляют Китай, а еще 44 — США. Совокупное состояние новичков Forbes оценивает в $369 млрд, из которых $150 млрд приходится на предпринимателей из США, а $123 млрд — на представителей КНР.
- Одним из наиболее заметных новичков стал основатель компании Zoom Video Communications Эрик Юань. Forbes отмечает, что одной из причин повышения благосостояния бизнесмена стала именно пандемия COVID-19, приведшая к массовому переходу на удаленную работу и росту спроса на видеосервисы. Состояние Эрика Юаня в новой версии Forbes оценивается в $5,5 млрд.
- Финансовые потери президента США Дональда Трампа Forbes за последний месяц оценил в $1 млрд. В результате Трамп выбыл из тысячи богатейших бизнесменов мира, заняв в новом рейтинге Forbes 1001-е место.