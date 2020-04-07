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Forbes оценил потери Трампа за месяц от пандемии коронавируса в $1 млрд

Из-за всеобщих карантинных мер бизнес президента США Дональда Трампа потерял $1 млрд, подсчитали эксперты журнала Forbes
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Оценка активов президента США Дональда Трампа за последний месяц снизилась на $1 млрд из-за эпидемии коронавируса и падения активности в ключевых для него секторах экономики, подсчитал журнал Forbes.

«Месяц назад мы оценивали состояние президента США Дональда Трампа в $3,1 млрд. Теперь — в $2,1 млрд», — пишет издание.

Оценка капитализации активов президента США велась на основе изменения цен акций в сегментах, в которых работают его компании. Эксперты журнала отметили, что коммерческая недвижимость переживает из-за пандемии коронавируса кризис. С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний, включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%, а большая доля компаний Трампа работают именно в этой сфере.

Материал дополняется...

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Дональд Трамп, состояние, коронавирус
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