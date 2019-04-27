SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter

Власти США конкретизировали информацию, которую Илон Маск не может распространять без предварительного согласования. Бизнесмена обвиняют в нарушении соглашения с властями США

Илон Маск (Фото: Richard Drew / AP)

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без предварительного согласования, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные в суд.

В перечень попали:

финансовые показатели компании, информация о возможных слияниях, покупках или продажах, а также совместных предприятиях, производственные показатели (ранее официально не публиковавшиеся Tesla),

новые бизнес-направления, прогнозы (в случае, если Tesla их не публиковала),

события, связанные с акциями и кредитами компании, включая покупку или продажу Маском ценных бумаг Tesla

изменения в контроле над компанией, в ее совете директоров и топ-менеджменте

любые темы, о которых Tesla или большинство независимых членов ее правления могут запросить для предварительного согласования с целью защиты интересов владельцев акций компании

Как отмечает CNBC, данное соглашение еще не утвердил суд. Рассмотрение дела началось в феврале, в SEC обвинили Маска в нарушении обязательств, которые бизнесмен взял на себя в сентябре 2018-го. По условиям соглашения он должен был согласовывать с руководством Tesla публикуемую им соцсетях информацию, способную оказать влияние на компанию.

Так, 20 февраля Маск написал, что в 2019-м Tesla планирует выпустить около 500 тыс. автомобилей. Позже он уточнил, что говорил о годовых объемах производства, тогда как компания до конца 2019-го рассчитывает поставить только 400 тыс. машин. В ответ на претензии SEC Маск предложил комиссии «прочитать годовой отчет Tesla». Его защита связывала обвинения с тем, что бизнесмен открыто критикует SEC.