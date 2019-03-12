Защита Маска связала претензии властей США с критикой в адрес SEC

Илона Маска обвинили в нарушении соглашения с властями Соединенных Штатов, на которое он пошел из-за поста в Twitter. Защита связала это с критикой в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам

Илон Маск (Фото: John Raoux / AP)

Защита гендиректора Tesla Илона Маска заявила, что он не нарушал соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), написав в Twitter о планах компании выпустить 500 тыс. автомобилей в 2019-м, передает Reuters со ссылкой на поступившие в суд материалы.

По условиям соглашения, Маск должен согласовывать с руководством Tesla публикуемую им в социальных сетях информацию, которая может оказать влияние на компанию.

Попытка осудить Маска, после того как он подверг SEC критике в эфире телеканала СBS, вызывает обеспокоенность и говорит о превышении комиссией своих полномочий, считают адвокаты. Тогда гендиректор Tesla заявил, что не уважает SEC, и рассказал, что ни один из его твитов не подвергали цензуре.

Слова Маска о 500 тыс. автомобилей адвокаты назвали «гордым и оптимистичным подтверждением публично обнародованной информации». В случае если за это сообщение Маск будет наказан, речь будет идти о нарушении свободы слова. При этом сам Маск уточнил в Twitter, что писал о годовых объемах производства, при этом поставить в 2019-м компания рассчитывает 400 тыс. автомобилей.