Продавцы машин назвали возможные сроки возвращения западных автобрендов

Россиянам посоветовали не ждать возвращения западных автобрендов до 2028 года

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Западные автомобильные бренды вернутся в Россию не ранее 2028 года, заявил глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, его слова приводит «Автостат».

«Отвечая на вопрос, какая доля потребителей может отложить на этом фоне покупку до возможного возвращения ушедших брендов, мое мнение — 0%.<...> Если они и вернутся, то не ранее 2028 года», — сказал он.

Генеральный директор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич также заявил, что сообщения о возможном возвращении ушедших автомобильных брендов дезориентируют покупателей, в ближайшее время этого не произойдет.

По его словам, в краткосрочной перспективе западным производителям будет трудно наладить продажи в России. Без локального производства западные автобренды не смогут конкурировать с доминирующими сейчас в России китайским производителям. В частности, разница в утильсборе составит 30%, добавил он.

Ранее в феврале глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что российская промышленность после ухода иностранных автомобильных компаний получила новые возможности для развития и теперь не хочет их потерять.

По его словам, Минпромторг будет готовить свое «видение» к возвращению ушедших с российского рынка иностранных брендов, «когда будет соответствующее поручение».