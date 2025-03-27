Дело против Мошковича оказалось связано с «Солнечными продуктами»

Уголовного дела против основателя одного из крупнейших агрохолдингов «Русагро» добивался учредитель холдинга «Солнечные продукты». Его активы «Русагро» приобрела, выкупив в 2018 году у Россельхозбанка права требования на ₽22 млрд

Возбуждения уголовного дела против основателя и основного акционера группы «Русагро» Вадима Мошковича по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) добивался учредитель холдинга «Солнечные продукты» — «Солпро Инвестмент ЛТД». Это следует из постановления Таганского районного суда Москвы, с которым ознакомился РБК.

В среду, 26 марта, стало известно, что в офисах группы «Русагро» — одного из крупнейших российских производителей подсолнечного масла, свинины и сахара — прошли обыски. Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову (возглавлял компанию в течение 12 лет до 2021 года) предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК), сообщал источник «Интерфакса». По информации собеседника агентства, сумма хищения, в котором обвиняются фигуранты, составляет около 1 млрд руб.

В «Русагро» комментируя обыски, заявили, что деятельность компании продолжается в штатном режиме и она полностью соблюдает законодательство. Информацию о задержании Мошковича там не комментировали. Адвокат Басова Руслан Кожура подтвердил РБК предъявление обвинений своему подзащитному. На новости об обысках и задержание основателя «Русагро» отреагировали инвесторы: по итогам торгов в среду, 26 марта, акции агрохолдинга потеряли 19,53%, подешевев до ₽182.

О том, что дело против Мошковича связано с корпоративным конфликтом вокруг сделки по приобретению активов масложирового холдинга «Солнечные продукты», рассказал РБК бывший сотрудник холдинга. «Коммерсантъ» также сообщал со ссылкой на источник, что дело возбуждено по заявлению предпринимателя Владислава Бурова, бывшего совладельца холдинга.

Кто инициировал дело и почему

С заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Мошковича компания-учредитель холдинга «Солнечные продукты» обращалась в правоохранительные органы еще октябре 2023 года, следует из постановления Таганского районного суда. Речь шла о совершении преступления в отношении компании «Солпро Инвестмент ЛТД» неустановленными лицами из числа руководителей ГК «Русагро» и хищения ее имущества в особо крупном размере. В 2018 году представители ГК «Русагро» «под предлогом инвестирования» заключили с учредителем холдинга «Солнечные продукты» договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования. Заявитель указывал, что представители ГК «Русагро» не исполнили свои обязательства в полном объеме, завладев при этом активами холдинга «Солнечные продукты», которыми распорядились по своему усмотрению. «Бенефициарным владельцем ГК «Русагро» является Мошкович В.Н. Таким образом, в действиях Мошковича В.Н. могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — приводятся аргументы заявителя в постановлении суда.

Тогда по результатам проверки сотрудники МВД отказали в возбуждении уголовного дела, не усмотрев в действиях Мошковича состава преступления. К выводу о том, что жалоба не подлежит удовлетворению, пришла в ноябре 2024 года и прокуратура. «Солпро Инвестмент ЛТД» попыталась оспорить этот отказ в суде, но Таганский районный суд оставил жалобу без удовлетворения.

Ситуация в деле поменялась месяц назад, когда на сторону «Солпро Инвестмент ЛТД» встала апелляционная инстанция, которая посчитала выводы нижестоящего суда несоответствующими фактическим обстоятельствам дела и увидела в них нарушения уголовно-процессуального кодекса. В конце февраля 2025 года апелляционный суд отменил постановление, признавшее законным отказ МВД в возбуждении уголовного дела в отношении Вадима Мошковича и направил материалы по жалобе на новое судебное разбирательство.

Как «Русагро» приобрела «Солнечные продукты»

Активы холдинга достались «Русагро» в результате выкупа у Россельхозбанка прав требования к структурам холдинга на 35 млрд руб. в ноябре 2018 года. Приобретенный долг был обеспечен залогом всех основных активов компании и составлял более 80% от общей внешней долговой нагрузки группы, оплата прав была предусмотрена в рассрочку.

Холдинг «Солнечные продукты» создан в 2004 году и был известен как крупный производитель растительных масел и майонезов (ему, в частности, принадлежал бренд «Московский провансаль»). «Солнечные продукты» переживали «сложные времена» после произошедшей в 2015 году аварии на ее заводе «Волжский терминал» — производстве по переработке масличных культур в Саратовской области: по основной версии, на не работавшем в тот момент заводе произошел взрыв экстракции масла, один сотрудник погиб.

Для «Русагро» сделка с «Солнечными продуктами» впоследствии стала поводом различных разбирательств. Уже вскоре после ее завершения в марте 2019 года группа сообщила, что проводит внутреннюю проверку сделки по покупке долга агрохолдинга. Предполагалась, что она могла стать причиной неумышленного нарушения компанией антироссийских санкций ЕС, введенных в июле 2014 года. Нарушение, по версии знакомого с ситуацией источника РБК, могло быть связано с участием в сделке находящегося под западными ограничениями Россельхозбанка: стороны сделки — головные компании «Русагро» (Ros Agro PLC) и «Солнечных продуктов» (Quartlink Holding Limited) — были зарегистрированы на Кипре. Но власти Кипра тогда не увидели нарушений санкционного режима.

В январе 2022 года Арбитражный суд Саратовской области арестовал активы «Русагро», а также Мошковича и Басова, на сумму 22 млрд руб. На «Русагро» и ее акционеров подала в суд компания «Синко Трейд», которая ранее была крупным кредитором «Волжского терминала», перешедшего под контроль группы вместе с другими активами «Солнечных продуктов». Задолженность перед кредитором составляла более 200 млн руб., но вернуть долг без ареста денежных средств и имущества не получалось, рассказывал исполнительный директор «Синко» Сергей Садиванкин. Но буквально через пару дней суд снял арест с имущества «Русагро», а также Мошковича и Басова. Группа заявила, что суд был введен в заблуждение, так как общий размер требований кредиторов в банкротстве «Волжского терминала» в десятки раз меньше суммы ареста, а «размер требований самого заявителя почти в 100 раз меньше суммы ареста». Суд с этими доводами согласился.

На этом судебные разбирательства вокруг сделки по покупке долга «Солнечных продуктов» не закончились. В октябре 2022 года «Русагро» попыталась добиться банкротства Владислава Бурова из-за неисполнения поручительства по одному из кредитов — речь шла о долге структуры «Солнечных продуктов» АО «Новосибирский жировой комбинат» (НЖК), права на который выкупило «Русагро», сообщал «Коммерсантъ». Буров заявил встречный иск с просьбой расторгнуть договор поручительства из-за изменившихся обстоятельств, заявив, что «Русагро» само создало условия для банкротства структур «Солнечных продуктов». При этом ранее сам Буров подавал в суд иск о собственном банкротстве: источник «Коммерсанта» говорил, что бизнесмен рассматривал банкротство как защитную меру в ходе корпоративного конфликта.

Владислав Буров от комментариев РБК отказался.