«Русагро» купит производителя майонеза «Московский провансаль»

Группа «Русагро» намерена приобрести контрольный пакет головной компании холдинга «Солнечные продукты», сообщила компания в пятницу, 5 октября. Ни размер приобретаемого пакета, ни другие детали сделки группа не раскрывает. Известно лишь, что «Русагро» намерена в 2019 году объединить приобретаемые активы со своим масложировым бизнесом.
Чем известны «Солнечные продукты»
Холдинг «Солнечные продукты» создан в 2004 году и известен как крупный производитель растительных масел и майонезов. Компания, по собственным данным, входит в тройку лидеров масложирового рынка и занимает второе место в России по производству сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности и четвертое место по производству майонеза. «Солнечные продукты» выпускают, в частности, майонез «Московский провансаль», горчицу «Столичная» и подсолнечное масло «Россиянка».
Холдинг владеет маслоэкстракционными заводами в Саратовской области и Краснодарском крае, а также масложировыми комбинатами в Саратове, Москве и Новосибирске.
Единственный владелец управляющей компании АО «Холдинг «Солнечные продукты», по данным СПАРК, — Владислав Буров.
В рейтинге РБК 500 «Солнечные продукты» занимают 248-е место с выручкой 42 млрд руб. в 2017 году. Одним из создателей и акционером «Солнечных продуктов» был спикер Госдумы Вячеслав Володин. В 2007 году он продал свою долю и долю своей матери своему партнеру Владиславу Бурову.
В четверг Буров написал сотрудникам компании письмо, в котором сообщил, что «Русагро» стала стратегическим инвестором компании, рассказал РБК источник на рынке. По словам собеседника, в последние три года компания испытывала сложности после аварии на заводе «Волжский терминал». Авария на производстве по переработке масличных культур в Саратовской области произошла в августе 2015 года. В момент происшествия завод не работал, основная версия произошедшего — взрыв в цехе экстракции масла, один сотрудник погиб.
Решение о передаче контроля «Русагро» уже принято, добавил собеседник РБК. По условиям сделки предприятия «Солнечных продуктов» продолжат работу, а Буров остается совладельцем холдинга, уточнил он.
В своем отчете за 2017 год «Русагро» называла «Солнечные продукты» вторым после «Юга Руси» переработчиком подсолнечника в России с долей рынка 14%, четвертым производителем майонеза (18%) и вторым производителем фасованного маргарина (25%).
Сама «Русагро», по собственной оценке, является лидером только в производстве маргарина (доля рынка 44%). По переработке подсолнечника группа находится на девятом месте с долей 4%, а среди производителей занимает пятое место с долей 10%.
В 2017 году выручка «Русагро» превысила 79 млрд руб., операционная прибыль достигла 4 млрд руб., чистая прибыль — 5,5 млрд руб. Основным владельцем «Русагро» является Вадим Мошкович, который контролирует 70,7% агрохолдинга. В последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» Мошкович занимает 50-е место, его состояние оценивается в $2 млрд.