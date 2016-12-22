«Русагро» купит производителя майонеза «Московский провансаль»

Группа «Русагро» Вадима Мошковича получит контроль над холдингом «Солнечные продукты», производителя майонеза «Московский провансаль» и горчицы «Столичная». В результате слияния будет создан объединенный масложировой бизнес

Группа «Русагро» намерена приобрести контрольный пакет головной компании холдинга «Солнечные продукты», сообщила компания в пятницу, 5 октября. Ни размер приобретаемого пакета, ни другие детали сделки группа не раскрывает. Известно лишь, что «Русагро» намерена в 2019 году объединить приобретаемые активы со своим масложировым бизнесом.

Чем известны «Солнечные продукты»

Холдинг «Солнечные продукты» создан в 2004 году и известен как крупный производитель растительных масел и майонезов. Компания, по собственным данным, входит в тройку лидеров масложирового рынка и занимает второе место в России по производству сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности и четвертое место по производству майонеза. «Солнечные продукты» выпускают, в частности, майонез «Московский провансаль», горчицу «Столичная» и подсолнечное масло «Россиянка».

Холдинг владеет маслоэкстракционными заводами в Саратовской области и Краснодарском крае, а также масложировыми комбинатами в Саратове, Москве и Новосибирске.

Единственный владелец управляющей компании АО «Холдинг «Солнечные продукты», по данным СПАРК, — Владислав Буров.

В рейтинге РБК 500 «Солнечные продукты» занимают 248-е место с выручкой 42 млрд руб. в 2017 году. Одним из создателей и акционером «Солнечных продуктов» был спикер Госдумы Вячеслав Володин. В 2007 году он продал свою долю и долю своей матери своему партнеру Владиславу Бурову.