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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Бизнес ,  
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Кипр не увидел нарушения санкций ЕС в сделке «Русагро» и Россельхозбанка
Группа «Русагро» объявила о завершении проверки в связи с возможным нарушением санкционного регламента Евросоюза. Вывод — сделка с Россельхозбанком не создает рисков привлечения к ответственности
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Кипрское управление, отслеживающее соблюдение в финансовом секторе острова режима введенных Евросоюзом санкций, не сочло приобретение группой «Русагро» облигаций Россельхозбанка нарушением санкционного режима. Об этом говорится в сообщении Ros Agro Plc (головная компания группы «Русагро», зарегистрированная на Кипре), размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи, где торгуются акции компании.

В сообщении указывается, что, согласно выводу кипрского регулятора, покупка «Русагро» облигаций Россельхозбанка (РСХБ) не несет рисков с точки зрения нарушения режима санкций ЕС.

В марте «Русагро» сообщала о начале внутреннего расследования и переговоров с властями Кипра по поводу возможного нарушения режима санкций ЕС.

Бизнес
«Русагро» купила не то, что можно

Поводом для расследования стала сделка по приобретению у Россельхозбанка долга группы «Солнечные продукты». В ноябре 2018 года «Русагро» сообщила, что выкупила права требования к группе «Солнечные продукты» по кредитам РСХБ на сумму 34,7 млрд руб.

Согласно аудированной отчетности кипрской Ros Agro PLC, в 2018 году «Русагро» приобрела облигации находящегося под санкциями ЕС Россельхозбанка (в частности, европейским компаниям и гражданам запрещено — с некоторыми оговорками — покупать ценные бумаги банка) на сумму 19,9 млрд руб. с погашением в ноябре 2038 года (а также вексель на сумму 100 млн руб.) в обмен на 20-летнюю отсрочку по платежу в адрес Россельхозбанка.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Русагро», Кипр, Санкции, Россельхозбанк
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