Кипр не увидел нарушения санкций ЕС в сделке «Русагро» и Россельхозбанка

Кипр не увидел нарушения санкций ЕС в сделке «Русагро» и Россельхозбанка

Группа «Русагро» объявила о завершении проверки в связи с возможным нарушением санкционного регламента Евросоюза. Вывод — сделка с Россельхозбанком не создает рисков привлечения к ответственности

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Кипрское управление, отслеживающее соблюдение в финансовом секторе острова режима введенных Евросоюзом санкций, не сочло приобретение группой «Русагро» облигаций Россельхозбанка нарушением санкционного режима. Об этом говорится в сообщении Ros Agro Plc (головная компания группы «Русагро», зарегистрированная на Кипре), размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи, где торгуются акции компании.

В сообщении указывается, что, согласно выводу кипрского регулятора, покупка «Русагро» облигаций Россельхозбанка (РСХБ) не несет рисков с точки зрения нарушения режима санкций ЕС.

В марте «Русагро» сообщала о начале внутреннего расследования и переговоров с властями Кипра по поводу возможного нарушения режима санкций ЕС.

Поводом для расследования стала сделка по приобретению у Россельхозбанка долга группы «Солнечные продукты». В ноябре 2018 года «Русагро» сообщила, что выкупила права требования к группе «Солнечные продукты» по кредитам РСХБ на сумму 34,7 млрд руб.