Адвокаты Усманова добились удаления твитов полиции Германии
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии и экономист Андерс Ослунд удалили свои твиты в X (бывший Twitter) по требованию адвокатов основателя холдинга USM Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Об этом сообщили РБК адвокаты Усманова.
Ослунд в январе 2022 года назвал Усманова и Романа Абрамовича «любимыми олигархами Путина». Защита бизнесмена указала, что Совет ЕС использовал его формулировки в санкционных списках, а позднее сменил слово «олигарх» на «ведущий предприниматель». По требованию адвокатов экономист обязался «не распространять указанную не соответствующую действительности информацию», отметили юристы бизнесмена.
В удаленных твитах немецкой полиции от апреля 2022 года сестра Усманова была названа владелицей яхты «Дильбар». Как указали адвокаты российского бизнесмена, приписываемое ей владение активами, которые в ЕС связывают с Усмановым, стало основанием для введения европейских санкций.
Яхта, как и объекты недвижимости в Германии и Италии, принадлежат доверительным управляющим безотзывных дискреционных трастов, в которых Усманов не имеет бенефициарных прав, а Исмаилову исключили из трастов после введения санкций ЕС, она попросила считать себя исключенной даже в случае снятия санкций, указывали юристы. Немецкая полиция согласилась с требованиями адвокатов бизнесмена и удалила твиты о «Дильбар».
Состояние Усманова — $14,4 млрд, он занимает восьмое место среди российских бизнесменов по подсчетам Forbes. Он основатель холдинга USM, куда входят «Металлоинвест» и «МегаФон».
Адвокаты бизнесмена отметили, что в связи с решением немецкой уголовной полиции удалить твиты «возникают вопросы об обоснованности санкций Евросоюза, поскольку в мотивировочной части внесения Исмаиловой в европейский санкционный список сказано, что ограничения введены на основании данных этого ведомства».
В конце января земельный суд Гамбурга запретил американскому журналу Forbes распространять заявления о том, что Усманов «решал бизнес-проблемы» Владимира Путина. Поводом для иска стала статья от 2 февраля 2022 года. Фразу из этой статьи Совет ЕС скопировал при обосновании санкций против предпринимателя. Как следует из судебных документов, Forbes отказался раскрыть анонимный источник, которому приписывалось указанное заявление, и не привел пример «решения бизнес-проблем».
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