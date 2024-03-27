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Война санкций ,  
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Союз ТЦ назвал, как избежать «масштабного кризиса» в креативной индустрии

«Ъ»: Торговые центры предложили снять еще 550 фильмов для поддержки отрасли
Сюжет
Война санкций
Владельцы торговых центров предложили запланировать съемки еще 550 российских фильмов, чтобы обеспечить кинозалы работой. Практику неофициального показа зарубежных фильмов в ассоциации назвали ненадежной и мешающей развитию
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Правительству следует поддержать выпуск до 2030 года не менее дополнительных 550 российских фильмов с общим бюджетов около 200 млрд руб., чтобы избежать «масштабного кризиса в ряде отраслей креативной экономики, в том числе в кинопроизводстве». Об этом говорится в письме «Центра развития креативных индустрий» и Союза торговых центров (СТЦ) министру экономического развития Максиму Решетникову, пишет «Коммерсантъ».

Съемку дополнительных 550 фильмов авторы письма предлагают осуществить в формате государственно-частного сотрудничества, в том числе путем заключения соглашений в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ.

Сейчас в России выпускается ежегодно около 100-120 кинокартин для проката, 120-150 телевизионных фильмов и мини-сериалов (до пяти серий), а также от 150 до 200 сериалов, подсчитали в НИУ ВШЭ.

Снижение числа фильмов после ухода зарубежных правообладателей стало причиной резкого падения доходов от арендной платы и посещаемости, говорится в обращении. Авторы письма подчеркнули, что возведение новых кинотеатров остановилось, а некоторые владельцы вынужденно переоборудовали часть помещений и демонтировать кресла, шумоизоляцию и кресла для избежания простоя.

Выручка российских онлайн-кинотеатров за год выросла на 45%
Технологии и медиа
Фото:Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

В 2015-2021 годах в российском кинопрокате доля проектов Sony, Disney, Warner Bros., Paramount и Universal достигала двух третей от общего объема — 65%, следует из статистики Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), которая приводится в письме.

Коллапса удалось частично избежать за счет «практики предсеансного обслуживания, когда иностранные фильмы все-таки транслируются неофициально, однако такое решение временное, ненадежное, доступное не всем киносетям и не позволяющее индустрии развиваться», — признают обратившиеся.

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В целом вся индустрия развлечений, «связанная с киновселенными» почти перестала развиваться, а российские фильмы, «хотя и вызвали массовый ажиотаж», по «количеству и качеству» не могут полностью заместить западные, объяснил вице-президент СТЦ Павел Люлин. По его данным, посещаемость торговых центров в прошлом году по сравнению с 2022-м изменилась слабо, «арендный доход не рос на фоне повышения расходной части, рост налоговой нагрузки и операционных затрат составил до 20%».

В СТЦ входит около 800 торговых центров, среди которых МЕГА, «Красный кит», «Времена года», «Метрополис» и другие.

В Wink заявили о необходимости повышать цену подписок онлайн-кинотеатров
Технологии и медиа
Антон Володькин

На фоне проблем у кинозалов рост выручки показывают онлайн-кинотеатры: за 2023 год она увеличилась на 45%, подсчитали в TelecomDaily. Если в 2022 году выручка видеосервисов составляла 55,8 млрд руб., то в 2023-м этот показатель достиг 80,9 млрд руб.

Лидером остается принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск». Второе место удерживает «Иви». Замыкает тройку лидеров совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной медиа группы — Wink.

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