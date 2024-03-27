Союз ТЦ назвал, как избежать «масштабного кризиса» в креативной индустрии

Владельцы торговых центров предложили запланировать съемки еще 550 российских фильмов, чтобы обеспечить кинозалы работой. Практику неофициального показа зарубежных фильмов в ассоциации назвали ненадежной и мешающей развитию

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Правительству следует поддержать выпуск до 2030 года не менее дополнительных 550 российских фильмов с общим бюджетов около 200 млрд руб., чтобы избежать «масштабного кризиса в ряде отраслей креативной экономики, в том числе в кинопроизводстве». Об этом говорится в письме «Центра развития креативных индустрий» и Союза торговых центров (СТЦ) министру экономического развития Максиму Решетникову, пишет «Коммерсантъ».

Съемку дополнительных 550 фильмов авторы письма предлагают осуществить в формате государственно-частного сотрудничества, в том числе путем заключения соглашений в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ.

Сейчас в России выпускается ежегодно около 100-120 кинокартин для проката, 120-150 телевизионных фильмов и мини-сериалов (до пяти серий), а также от 150 до 200 сериалов, подсчитали в НИУ ВШЭ.

Снижение числа фильмов после ухода зарубежных правообладателей стало причиной резкого падения доходов от арендной платы и посещаемости, говорится в обращении. Авторы письма подчеркнули, что возведение новых кинотеатров остановилось, а некоторые владельцы вынужденно переоборудовали часть помещений и демонтировать кресла, шумоизоляцию и кресла для избежания простоя.

В 2015-2021 годах в российском кинопрокате доля проектов Sony, Disney, Warner Bros., Paramount и Universal достигала двух третей от общего объема — 65%, следует из статистики Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), которая приводится в письме.

Коллапса удалось частично избежать за счет «практики предсеансного обслуживания, когда иностранные фильмы все-таки транслируются неофициально, однако такое решение временное, ненадежное, доступное не всем киносетям и не позволяющее индустрии развиваться», — признают обратившиеся.

В целом вся индустрия развлечений, «связанная с киновселенными» почти перестала развиваться, а российские фильмы, «хотя и вызвали массовый ажиотаж», по «количеству и качеству» не могут полностью заместить западные, объяснил вице-президент СТЦ Павел Люлин. По его данным, посещаемость торговых центров в прошлом году по сравнению с 2022-м изменилась слабо, «арендный доход не рос на фоне повышения расходной части, рост налоговой нагрузки и операционных затрат составил до 20%».

В СТЦ входит около 800 торговых центров, среди которых МЕГА, «Красный кит», «Времена года», «Метрополис» и другие.

На фоне проблем у кинозалов рост выручки показывают онлайн-кинотеатры: за 2023 год она увеличилась на 45%, подсчитали в TelecomDaily. Если в 2022 году выручка видеосервисов составляла 55,8 млрд руб., то в 2023-м этот показатель достиг 80,9 млрд руб.

Лидером остается принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск». Второе место удерживает «Иви». Замыкает тройку лидеров совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной медиа группы — Wink.