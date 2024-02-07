В Wink заявили о необходимости повышать цену подписок онлайн-кинотеатров

Стоимость подписок на онлайн-кинотеатры нужно повышать, поскольку текущая ситуация обусловлена нездоровой конкуренцией и демпингом, считает глава сервиса Wink Антон Володькин. Впрочем, его платформа рост цен пока не планирует

Антон Володькин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Текущие расценки на онлайн-кинотеатры обусловлены нездоровой конкуренцией и «нерыночным поведением» отдельных игроков, а для формирования ценности российского кино стоимость подписок необходимо повышать. Такую позицию в беседе с РБК высказал Антон Володькин, гендиректор онлайн-кинотеатра Wink, известного по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

О росте стоимости подписок в российских онлайн-кинотеатрах еще в августе 2023 года сообщало агентство TelecomDaily: по их данным, за последние полгода каждый третий российский видеосервис поднимал расценки. Однако тогда зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что кратный рост цен на подписки невозможен из-за высокой конкуренции. Впрочем, уже через два месяца после этого заявления стоимость своих услуг на 25% увеличил сервис Start (частично принадлежит «МегаФону»).

Определенные участники рынка, по мнению Володькина, считают, что «50 руб. скидки — ключевое преимущество, которое они могут предложить» пользователю. Такое поведение онлайн-кинотеатров он называет нерациональным и связывает с «отчаянной попыткой нарастить базу». При этом, по данным Wink, пользователи готовы платить за контент в два раза больше, чем платят сейчас. «Клиент должен понимать, что хороший контент стоит денег, — настаивает Володькин. — И мы не хотим делать наш продукт дешевым. Флагманская подписка на Wink стоит 399 руб., средний чек по базе — выше 300 руб. за счет тарифов с более низкой стоимостью. Это прилично для российского рынка, но несопоставимо, например, с Netflix, где речь идет про $15 в месяц (1,3 тыс. руб. по среднему курсу на январь 2024 года. — РБК)».

Комментируя опыт Netflix, который зимой 2023 года запретил подписчикам передавать пароли от аккаунтов третьим лицам, а за возможность совмещенного просмотра с разных устройств ввел дополнительную плату, Володькин обращает внимание: ужесточение финансовой и пользовательской политики не ведет к оттоку аудитории и действительно способно улучшить бизнес-показатели. «Когда Netflix анонсировал запрет на шеринг паролей, все аналитики кричали, что это самоубийство, — говорит глава Wink. — Однако по итогам 2023 года абонентская база этого стриминга выросла на 13%, или на 13,1 млн человек, а выручка компании — на 12%, до $8,8 млрд».

У российских онлайн-кинотеатров проблемы шеринга паролей, как у Netflix, нет, в том числе из-за низких цен, продолжает Володькин. Одним аккаунтом в среднем пользуются один-два человека. «Нам, скорее, кажется, что клиенты платят слишком мало и слишком многое получают бесплатно, — говорит гендиректор Wink. — К сожалению, российская отрасль пока не научилась создавать из контента ценность. Человек, который получил онлайн-кинотеатр «в подарок», не может быть осознанным клиентом».

Однако несмотря на то, что Wink выступает за общий рост стоимости подписки на российском рынке, сама платформа пока не планирует увеличивать цены на свои подписки, подчеркивает Володькин. «Мы хотим создавать и предлагать такой контент, за который пользователь готов заплатить, — объясняет он. — В идеале наш контент должен становиться событием в жизни зрителя».

В последнее время россияне стали активнее оформлять подписки на видеосервисы: за полгода их количество выросло почти на четверть, оценивало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. По его данным, на конец декабря 2023 года количество подписок на российские онлайн-кинотеатры достигло рекордных 45,2 млн — за шесть месяцев этот показатель вырос более чем на 23% с 36,7 млн.

Лидер по количеству платящих подписчиков — сервис «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»), доля которого на конец 2023 года составила 26,9%, следует из оценок TelecomDaily. На второе место с показателем 17,3% вышел Wink, который летом прошлого года объединился с видеосервисом more.tv: сейчас компания работает как совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной медиа группы. Замыкает тройку лидеров «Иви» с долей рынка 15,3%.

