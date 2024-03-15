 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

Выручка российских онлайн-кинотеатров за год выросла на 45%

Российские онлайн-кинотеатры увеличили оборот от подписок и рекламы на 45%
В 2023 году выручка онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы достигла 81 млрд руб. Активно растет новое направление бизнеса — продажа прав на сериалы собственного производства, которое стриминги нарастили после ухода Голливуда
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

Оборот рынка онлайн-кинотеатров в России за прошедший год вырос на 45%, следует из итогового отчета информационно-аналитического агентства TelecomDaily (есть в распоряжении РБК). Если в 2022 году выручка видеосервисов составляла 55,8 млрд руб., то в 2023-м этот показатель вырос до 80,9 млрд руб. (данные включают классические каналы монетизации стримингов — подписку и рекламу).

Тройка крупнейших платформ по доле рынка, как свидетельствуют данные TelecomDaily, не изменилась. Лидером остается принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск». Его доля в общем обороте рынка выросла с 26,9% в 2022-м до 35,6% в 2023 году. Второе место, несмотря на сокращение с 20,3 до 17%, удерживает «Иви». Замыкает тройку лидеров совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной медиа группы — Wink, выросший за год с 13 до 15,3%.

Гендиректор Wink — РБК: «Слово пацана» оказалось «белым лебедем»
Технологии и медиа
Антон Володькин

Ключевым драйвером рынка остается платная подписка: выручка онлайн-кинотеатров в этой категории доходов выросла с 50,2 млрд руб. в 2022 году до 75,6 млрд руб. в 2023-м. Лидерство здесь также за «Кинопоиском», на который приходится 34,9%, но на втором месте уже оказался Wink — 16,1%, тогда как на «Иви» приходится 15,7%.

Несмотря на то что совокупные доходы онлайн-кинотеатров от рекламы также выросли (с 5,6 млрд до 6,3 млрд руб.), в общей структуре рынка эта категория становится менее заметной, констатируют в TelecomDaily. Сейчас на нее приходится меньше 8% всего оборота рынка, хотя годом ранее это была одна десятая.

Как оценивают рынок другие аналитики

TelecomDaily — не единственное агентство, предлагающее оценку рынка онлайн-кинотеатров. Ранее свою аналитику представляла исследовательская компания «ТМТ консалтинг». По их подсчетам, в декабре 2023 года количество домохозяйств, оформивших хотя бы одну подписку на видеосервис, составляло 27% от их общего количества (66 млн), что на 4 п.п. выше, чем годом ранее. Объем рынка без учета лицензирования контента компания по итогам года оценила в 94,2 млрд руб., а динамику роста — в 39%.

Какие новые направления бизнеса развивают онлайн-кинотеатры

С 2022 года агентство TelecomDaily также дополнительно оценивает новое для онлайн-кинотеатров направление: речь идет о лицензировании контента и продаже прав на собственные проекты платформ — так называемые originals — другим игрокам отрасли, в том числе прямым конкурентам. Связано это с активным наращиванием производства из-за ухода голливудских студий и отзыва библиотек западными правообладателями.

Читайте на РБК Pro
На кону ваша карьера: как научиться понимать эмоции других — 40 советов
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски

Собственные сериалы принесли онлайн-кинотеатрам рекордную выручку
Технологии и медиа
Фото:Grusho Anna / Shutterstock

За год сегмент «Лицензирование и партнерство» (здесь учтены поступления от партнерских интеграций, продажи контента и его выхода в традиционный кинопрокат на большом экране) вырос более чем на 30%: с 9,9 млрд до 14,2 млрд руб.

Структура рынка лицензирования заметно отличается от рынка подписок. Лидером в этом сегменте выступает онлайн-кинотеатр Start (частично принадлежит «МегаФону»), на который приходится 30,6% общей выручки. Ранее представители этого сервиса неоднократно отмечали, что платформа исторически делает ставку именно на производство оригинального контента. Платформа сняла, в частности, сериалы «Медиатор», «Вампиры средней полосы», «Два холма» и «Содержанки». На втором месте с долей 26,9% — «Амедиатека». В России этому сервису принадлежат, в частности, права на сериалы американского канала HBO: «Игра престолов», «Дом дракона», «Эйфория» и т.д. Замыкает тройку лидеров «Кинопоиск» — 18,3%.

Что говорят онлайн-кинотеатры о лицензировании

Поскольку лицензирование контента — сравнительно новый вид деятельности российских онлайн-кинотеатров, позиции представителей платформ по поводу его перспектив разнятся, а некоторые не развивают это направление вовсе.

Например, Okko, по словам представителя пресс-службы сервиса, принципиально не продает свой оригинальный контент другим онлайн-кинотеатрам, потому что считает свои сериалы «конкурентным преимуществом». Не относит направление лицензирования к «стратегическим» и Wink: «Мы считаем, что гораздо важнее дать клиенту как можно больше качественного контента непосредственно у нас, в связи с чем мы активно покупаем контент на рынке, в частности у телеканалов РЕН и СТС», — уточнили в компании.

Что повлияло на рост рынка видеосервисов

Рост как выручки, так и аудитории онлайн-кинотеатров подтверждают и опрошенные РБК участники рынка. По данным отчета о финансовых и операционных показателях МТС, к концу четвертого квартала 2023 года количество подписчиков Kion (принадлежит МТС) составило 8,6 млн, рост год к году составляет 31%. Гендиректор платформы Алексей Иванов утверждает, что увеличивается время, которое зрители тратят на просмотр: динамика год к году — плюс 23%.

Клиенты стали проводить больше времени за просмотром сериалов и по данным Wink, говорит гендиректор этого сервиса Антон Володькин. Он также подчеркивает рост числа подписок у одного человека.

Онлайн-кинотеатры разочаровались в корейских и турецких сериалах
Технологии и медиа
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Среди основных факторов роста рынка — развитие экосистем, которым принадлежат большинство онлайн-кинотеатров, и повышение интереса к смотрению именно российского контента, считает замгендиректора по контенту «Иви» Иван Гринин. «Последнее, в свою очередь, поддерживается укреплением партнерств между телеканалами и онлайн-сервисами», — отмечает он.

С тем, что originals выступают ключевым драйвером роста, согласен и Алексей Иванов: на Kion оригинальные проекты сервиса смотрят более 70% подписчиков. На интерес аудитории влияет и технологическое развитие российских видеоплатформ, продолжает Иванов: в том числе клиентская поддержка, внедрение детских аккаунтов, доступность на различных гаджетах и улучшение системы рекомендаций.

На роль экосистем в общей динамике обращают внимание и в Start: «Экосистемные игроки (к таким относится, например, «Кинопоиск», распространяющийся по подписке «Яндекс Плюс», куда также входят, например, сервисы музыки и такси. — РБК) фактически перераспределяют в свою выручку деньги из других индустрий, которые становятся в некоторой степени донорами нашего рынка. По нашей оценке, речь идет о 10–15% от общего роста индустрии».

Причина, которая также благоприятно повлияла на рост выручки игроков рынка, — это повышение цен на подписки, констатируют в Okko, говоря об общих показателях отрасли.

В Wink заявили о необходимости повышать цену подписок онлайн-кинотеатров
Технологии и медиа
Антон Володькин

В пресс-службе «Кинопоиска» помимо уже перечисленных факторов роста рынка онлайн-кинотеатров отмечают «сформировавшуюся привычку платить за контент в сети у десятков миллионов жителей России», а также увеличение маркетинговых расходов на продвижение подписок и собственного контента. «Это заметно даже по наружной рекламе, — говорят в «Кинопоиске». — Сервисы научились выпускать контент для массовой аудитории и привлекать ее внимание и совокупно тратят на продвижение миллиарды рублей в год».

Start прогнозирует, что «в ближайшее время количество originals перестанет расти такими темпами», а участники рынка начнут «более внимательно оценивать проекты и инвестировать более точечно». «Рост рынка также замедлится, по нашим прогнозам, составит 30–35% в 2024 году», — считают в Start.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
онлайн-кинотеатры TelecomDaily сериалы кино
Материалы по теме
Онлайн-кинотеатры зафиксировали рекордный рост подписок
Технологии и медиа
Украина запретила российские онлайн-кинотеатры «Амедиатека» и Kion
Технологии и медиа
«Ростелеком» и НМГ объединят онлайн-кинотеатры Wink и more.tv
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в США Спорт, 09:06
На кону ваша карьера: как научиться понимать эмоции других — 40 советов Pro, 09:05
По всей России открылись избирательные участки Политика, 09:04
Выручка российских онлайн-кинотеатров за год выросла на 45% Технологии и медиа, 09:00
Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire Политика, 08:49
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки Pro, 08:47
В Донецке трое детей погибли в результате ночного обстрела Политика, 08:39
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Боррель назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине Политика, 08:36
Не крохотная студия и не за МКАД: где найти квартиру по доступной цене РБК и ПИК, 08:30
Выборы президента России. Главное Политика, 08:25
В Липецкой области подавили два беспилотника Политика, 08:22
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности Политика, 08:19
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России Pro, 08:16
Макрон призвал быть готовыми ответить на эскалацию со стороны России Политика, 08:00