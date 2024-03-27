Европа потенциально завершит отопительный сезон с рекордным запасом газа

Евросоюз может завершить сезон отбора газа новым рекордом по запасам в хранилищах, следует из данных GIE. Это может придать ЕС уверенности в вопросе об отказе от газа из России, считают эксперты, но пока его импорт не снижается

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Подземные хранилища ЕС, по данным на конец газовых суток 24 марта, заполнены на 59,18%, в них скоплено около 65,62 млрд куб. м газа, следует из данных Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE). Показатель является максимальным на эту дату за всю историю наблюдений (с 2011 года) и на 17,6 процентного пункта (п.п.) превышает средний уровень за последние пять лет. При сохранении текущих темпов отбора, то есть 0,14 п.п. в сутки, к концу марта он составит также рекордные 58,2%, показывают расчеты РБК. Предыдущий рекорд Евросоюз установил в 2023 году, когда на конец марта хранилища были заполнены на 55,84% и в них было около 61 млрд куб. м газа.

Пока ПХГ в ЕС продолжают работать в режиме нетто-отбора — за сутки в них закачивается меньше газа, чем выбирается. Однако отопительный сезон близится к завершению, как правило, это происходит в конце марта — начале апреля, указывают данные GIE.

Данные этого марта превзошли прогнозы самого Евросоюза. В январе агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию Еврокомиссии сообщало, что в конце марта заполненность ПХГ составит 54%, если страны ЕС продолжат придерживаться цели по сокращению спроса на 15% к среднему пятилетнему уровню. В своих материалах ЕК также предупреждала, что в среднесрочной перспективе «по-прежнему невозможно» возвращение Европы к нормальному спросу.

Как Евросоюз смог накопить высокие запасы газа

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что в прошлом году спрос на газ на европейском рынке продолжил снижаться — на 7%, примерно до 330 млрд куб. м. При этом потребление в отопительный сезон 2023/24 при относительно стабильном предложении, по предварительным данным Евростата, за ноябрь—февраль также осталось на низком уровне прошлого года, прибавив лишь 0,4% год к году.

Мария Белова, директор по исследованиям компании «Имплемента»: «Европейская экономика в 2022–2023 годах сделала ряд некомфортных для себя шагов, нацеленных на сокращение потребления природного газа, в первую очередь в части снижения производства энергоемких товаров. На стороне Европы «играла» и погода — две последние зимы были максимально комфортными».

«Европейская экономика в 2022–2023 годах сделала ряд некомфортных для себя шагов, нацеленных на сокращение потребления природного газа, в первую очередь в части снижения производства энергоемких товаров. На стороне Европы «играла» и погода — две последние зимы были максимально комфортными». Андрей Рябов, главный эксперт департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК (АЦ ТЭК): «Сокращение спроса на газ обусловлено, с одной стороны, промышленным спадом в регионе: промышленный PMI (Индекс деловой активности. — РБК) сохраняется ниже отметки 50 пунктов на протяжении 21 месяца. С другой — снижается спрос на газ в электрогенерации в связи с ростом доли ВИЭ: в 2023 году выработка за счет газа сократилась на 19% год к году при росте выработки за счет ветра (ВЭС) и солнца (СЭС) на 15%. В результате доля газа в генерации сократилась с 18 до 15%».

«Сокращение спроса на газ обусловлено, с одной стороны, промышленным спадом в регионе: промышленный PMI (Индекс деловой активности. — РБК) сохраняется ниже отметки 50 пунктов на протяжении 21 месяца. С другой — снижается спрос на газ в электрогенерации в связи с ростом доли ВИЭ: в 2023 году выработка за счет газа сократилась на 19% год к году при росте выработки за счет ветра (ВЭС) и солнца (СЭС) на 15%. В результате доля газа в генерации сократилась с 18 до 15%». Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ): «На динамику запасов сильное влияние оказало мартовское потепление: с 1 по 24 марта сокращение запасов в ПХГ ЕС оказалось на 38,7% меньше, чем годом ранее. В результате в целом за весь отопительный период (без учета последней недели марта) снижение запасов лишь на 6% превзошло прошлогодний показатель. А с учетом их более высокого уровня на начало отопительного периода запасы по состоянию на 1 апреля явно превысят прошлогоднее значение».

«На динамику запасов сильное влияние оказало мартовское потепление: с 1 по 24 марта сокращение запасов в ПХГ ЕС оказалось на 38,7% меньше, чем годом ранее. В результате в целом за весь отопительный период (без учета последней недели марта) снижение запасов лишь на 6% превзошло прошлогодний показатель. А с учетом их более высокого уровня на начало отопительного периода запасы по состоянию на 1 апреля явно превысят прошлогоднее значение». Александр Собко, независимый эксперт по газу: «На фоне геополитического кризиса ЕС уже второй год удерживает запасы на конец сезона на высоком уровне, одновременно стараясь и к началу сезона обеспечить максимально возможную закачку. Причины очевидны: гарантированных поставок из России больше нет, при том что раньше, в период активной работы украинского коридора, российский газовый экспорт мог в критический момент даже резко наращивать объемы, выполняя функцию «виртуального ПХГ».

В то же время уже в этом отопительном сезоне, в январе, впервые за два года показались признаки восстановления спроса со стороны промышленности. Белогорьев ожидает, что эта тенденция продолжится весной-летом. В целом же благоприятная ценовая конъюнктура может позволить спросу вырасти в 2024 году на 10 млрд куб. м, прогнозирует Белова.

Как высокий уровень запасов отразится на цене газа в ЕС

Высокий уровень газа в ПХГ снижает общий спрос на него в сезон закачки, что говорит о переходе Европы летом к «рынку покупателя». Евросоюзу потребуется восполнить меньше запасов, он спокойнее сможет пройти теплый период и при отсутствии серьезных внешних шоков заполнить хранилища как минимум на целевые 90% к 1 ноября. Это будет оказывать понижательный эффект на цены, считают эксперты.

Мария Белова: «В 2022 году уровень заполненности европейских ПХГ на конец марта составлял 26%, средняя цена на газ в том году равнялась $1440 за 1 тыс. куб. м. Спустя год, заканчивая отопительный сезон с запасами в 56%, Европа получила трехкратное снижение среднегодовых спотовых цен. Аналогичные запасы газа в хранилищах к концу марта 2024 года как минимум свидетельствуют о комфортной прошедшей зиме, а как максимум оставляют для европейских потребителей неплохой запас прочности при подготовке к зиме 2024/25. Напомню, что в зиму 2021 года Европа входила с достаточно низкими газовыми запасами в 77%. При прочих равных условиях средняя спотовая цена на газ в Европе в текущем году будет находиться в интервале $300–350 за 1 тыс. куб. м».

«В 2022 году уровень заполненности европейских ПХГ на конец марта составлял 26%, средняя цена на газ в том году равнялась $1440 за 1 тыс. куб. м. Спустя год, заканчивая отопительный сезон с запасами в 56%, Европа получила трехкратное снижение среднегодовых спотовых цен. Аналогичные запасы газа в хранилищах к концу марта 2024 года как минимум свидетельствуют о комфортной прошедшей зиме, а как максимум оставляют для европейских потребителей неплохой запас прочности при подготовке к зиме 2024/25. Напомню, что в зиму 2021 года Европа входила с достаточно низкими газовыми запасами в 77%. При прочих равных условиях средняя спотовая цена на газ в Европе в текущем году будет находиться в интервале $300–350 за 1 тыс. куб. м». Рональд Смит, старший аналитик «БКС Мир инвестиций»: «Давление на газовый рынок будет минимальным, и в случае повышения цен, например, если спрос на СПГ в Азии возрастет из-за погоды, Европа сможет позволить себе роскошь существенно сократить свои запасы на определенное время. Мы ожидаем, что цены на газ останутся умеренными в период с настоящего момента до начала следующего отопительного сезона в конце октября или начале ноября».

«Давление на газовый рынок будет минимальным, и в случае повышения цен, например, если спрос на СПГ в Азии возрастет из-за погоды, Европа сможет позволить себе роскошь существенно сократить свои запасы на определенное время. Мы ожидаем, что цены на газ останутся умеренными в период с настоящего момента до начала следующего отопительного сезона в конце октября или начале ноября». Алексей Белогорьев: «Такой высокий уровень запасов на конец отопительного периода (вполне нормальным является их снижение до 25–30%) обеспечивает практически безболезненную подготовку к следующей зиме с минимальными рисками для газоснабжения в летний период. Биржевые цены, вероятно, сезонно просядут во втором квартале и лишь немного подрастут в третьем. Среднегодовая спотовая цена на TTF в 2024 году почти наверняка опустится до $300 или даже ниже».

«Такой высокий уровень запасов на конец отопительного периода (вполне нормальным является их снижение до 25–30%) обеспечивает практически безболезненную подготовку к следующей зиме с минимальными рисками для газоснабжения в летний период. Биржевые цены, вероятно, сезонно просядут во втором квартале и лишь немного подрастут в третьем. Среднегодовая спотовая цена на TTF в 2024 году почти наверняка опустится до $300 или даже ниже». Андрей Рябов: «При этом ценовая ситуация на европейском газовом рынке останется чрезвычайно волатильной и сверхчувствительной к любым минимальным экзогенным и эндогенным шокам, и факторами роста цен могут стать как более высокий спрос на СПГ со стороны азиатских стран (спрос на СПГ в Азии в 2024 году может на 10–15 млн т превысить показатель 2023 года, в основном за счет Китая и Индии, при ограниченном приросте мощностей по сжижению в мире), так и проблемы с трубопроводными поставками из Норвегии, как это уже было».

Как текущая ситуация влияет на Россию

Эксперты полагают, что высокие запасы газа в европейских ПХГ могут прибавить Европе уверенности в вопросе отказа от российского газа, особенно с учетом завершения в конце 2024 года транзитного договора с Украиной. Но пока объем импорта остается высоким: по итогам первых двух месяцев 2024 года Евросоюз импортировал 25,7 млрд куб. м трубопроводного газа, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Форум стран — экспортеров газа (ФСЭГ). Драйвером роста стало 25-процентное увеличение поставок из России при высоких поставках из Норвегии и Азербайджана. В итоге в январе—феврале Россия занимала второе место в импорте трубопроводного газа ЕС с долей 18%. На первом месте была Норвегия с долей 58%.