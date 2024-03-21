 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Газпром» начал объединение двух крупных газопроводов на востоке России

«Газпром» приступил к соединению двух крупных восточных газопроводов
«Газпром» начал соединение двух крупных газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Ранее Александр Новак сообщил, что строительство новой магистрали «Белогорск — Хабаровск» завершится в 2029 году
«Газпром» GAZP ₽158,32 -0,06% Купить
Фото: gazprom / Telegram
Фото: gazprom / Telegram

«Газпром» приступил к соединению крупных газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», говорится в сообщении компании. Их соединит газовая магистраль «Белогорск — Хабаровск».

По данным компании, этот газопровод является первоочередным этапом проекта «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения», который предусматривает комплексное развитие газовой инфраструктуры в восточной части России и объединение с западными газотранспортными мощностями.

«Это обеспечит дополнительную надежность и гибкость поставок газа отечественным потребителям, откроет новые возможности для развития газификации регионов Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнули в «Газпроме».

«Сила Сибири» — это магистральный газопровод протяженностью более 3 тыс. км, который транспортирует газ с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Газопровод проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области. Его экспортная мощность составляет 38 млрд куб. м в год.

Газотранспортная система (ГТС) «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» протяженностью более 1,8 тыс. км предназначена для поставок газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. По данным «Газпрома», ГТС создала условия для газификации регионов и поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Газопровод проходит по территориям Сахалина, Хабаровского и Приморского краев, также идет через Невельский пролив. Проектная производительность первого пускового комплекса ГТС составляет 5,5 млрд куб. м газа в год.

«Судьба человечества» и «Сила Сибири». Главное о переговорах Си в Москве
Политика
Си Цзиньпин и Владимир Путин

В конце января замглавы Минэнерго Хабаровского края Наталья Жохова сказала, что протяженность газопровода в регионе составит 121,5 км, он позволит региону транспортировать газ не только с Сахалина, но и из Сибири.

Вице-премьер Александр Новак в авторской колонке журнала «Энергетическая политика» отмечал, что полная протяженность газопровода от Амурского газоперерабатывающего завода до врезки в систему магистрального газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» в районе Хабаровска составит примерно 830 км. По его словам, завершение строительства планируется в 2029 году.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

В феврале президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию сообщил, что в программу социальной газификации (запущена в 2021 году) включили садоводческие товарищества. Ранее такая программа распространялась только на частные дома в населенных пунктах.

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Авторы
Теги
Компании
Георгий Смирнов
Газпром «Сила Сибири» газопровод
ГАЗПРОМ
Материалы по теме
Украина не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Политика
Суд запретил «дочке» голландской Gasunie спорить с «Газпромом» за рубежом
Бизнес
Суд запретил «дочке» Uniper вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 16:46
Ученые предупредили о первом сокращении населения Земли со времен чумы Общество, 22:09
В правящей партии Грузии назвали врагами подозревающих ее в помощи России Политика, 22:02
Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче Спорт, 21:58
«Спартак» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» Спорт, 21:51
Завод «Кристалл» отказался от иска к Mast-Jägermeister на 782 млн руб. Бизнес, 21:47
Акции Reddit взлетели на 70% в первый день торгов после IPO Инвестиции, 21:44
Экс-глава Каталонии Пучдемон заявил о возвращении в Испанию и политику Политика, 21:36
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В работе PlayStation Network произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 21:36
WP сообщила о покупке Западом титана у России на сотни миллионов долларов Политика, 21:21
Особенные квартиры: топ-7 популярных подборок жилья РБК и ПИК, 21:20
Эксперты объяснили уникальность отмены запуска «Союза» к МКС Технологии и медиа, 21:05
Сборная России выиграла первый тайм у Сербии со счетом 2:0 Спорт, 20:58
«Газпром» начал объединение двух крупных газопроводов на востоке России Бизнес, 20:55
Почему штаб Джо Байдена опасается независимых кандидатов в президенты Политика, 20:48