«Газпром» начал объединение двух крупных газопроводов на востоке России
«Газпром» приступил к соединению крупных газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», говорится в сообщении компании. Их соединит газовая магистраль «Белогорск — Хабаровск».
По данным компании, этот газопровод является первоочередным этапом проекта «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения», который предусматривает комплексное развитие газовой инфраструктуры в восточной части России и объединение с западными газотранспортными мощностями.
«Это обеспечит дополнительную надежность и гибкость поставок газа отечественным потребителям, откроет новые возможности для развития газификации регионов Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнули в «Газпроме».
«Сила Сибири» — это магистральный газопровод протяженностью более 3 тыс. км, который транспортирует газ с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Газопровод проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области. Его экспортная мощность составляет 38 млрд куб. м в год.
Газотранспортная система (ГТС) «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» протяженностью более 1,8 тыс. км предназначена для поставок газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. По данным «Газпрома», ГТС создала условия для газификации регионов и поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Газопровод проходит по территориям Сахалина, Хабаровского и Приморского краев, также идет через Невельский пролив. Проектная производительность первого пускового комплекса ГТС составляет 5,5 млрд куб. м газа в год.
В конце января замглавы Минэнерго Хабаровского края Наталья Жохова сказала, что протяженность газопровода в регионе составит 121,5 км, он позволит региону транспортировать газ не только с Сахалина, но и из Сибири.
Вице-премьер Александр Новак в авторской колонке журнала «Энергетическая политика» отмечал, что полная протяженность газопровода от Амурского газоперерабатывающего завода до врезки в систему магистрального газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» в районе Хабаровска составит примерно 830 км. По его словам, завершение строительства планируется в 2029 году.
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