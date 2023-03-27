Минэк не поддержал принудительный перевод акций компаний из-за рубежа

В Минэке считают, что идея принудительно вернуть акции российских компаний с иностранных бирж противоречит нормам Конституции. Ведомство напомнило об указе, позволяющем не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран

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Минэкономразвития не поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о принудительном переводе акций и расписок отечественных компаний с иностранных бирж в Россию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отзыв ведомства, переданный первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В феврале, как передавала газета, глава РСПП Александр Шохин направил на рассмотрение Белоусову проект соответствующих поправок в законодательство. Механизм предусматривал выпуск в России ценных бумаг, которые заменят акции иностранных публичных компаний, выступающих холдинговыми или материнскими для российских групп. Шохин объяснял необходимость вернуть акции в Россию тем, что из-за санкций конечные собственники российского бизнеса потеряли возможность реализовывать свои права на управление.

Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в отзыве на инициативу РСПП предположил, что ее могут воспринять как «внесудебное и безвозмездное лишение иностранного холдинга собственности». Это нарушит конституционные принципы защиты права собственности и международные договоры о защите капиталовложений, к тому же против России могут ввести ответные меры, которые затронут другие компании, предупредил Торосов.

По предложению РСПП, принудительный перевод с зарубежной биржи на российскую затронет только компании, в которых иностранной холдинговой компании принадлежит не менее 25%; воспользоваться механизмом смогут экономически значимые компании, перечень которых составит правительство с учетом ряда критериев. Торосов считает, что концепция РСПП слишком универсальна и это может привести к рискам нарушения хозяйственной деятельности компаний.

У замминистра есть замечания и к идее РСПП сменить форму компании, попавшую в перечень правительства, на публичное акционерное общество (ПАО): Торосов полагает, что это может привести к появлению в стране публичных обществ, не соответствующих их признакам по текущему законодательству.

Торосов напомнил, что в России уже действует указ, по которому некоторые компании из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут до конца года не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при принятии решений. Автором этой идеи также был РСПП, который отмечал, что без части акционеров российские компании не могут утвердить бюджет и принимать ряд других решений.

В Минюсте поддержали позицию Минэкономразвития. Замминистра юстиции Алиса Безродная также отметила, что законопроект не сработает, если конечный бенефициар экономически значимой компании — иностранец. Механизм распределения акций таких компаний нарушит права акционеров и вызовет судебные споры, считает она. Замечания к проекту есть и у Центробанка и Минфина, следует из письма Торосова.