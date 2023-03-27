Владелец сети заправок купил «Кулинарную лавку братьев Караваевых»

Владельцы «Кулинарной лавки братьев Караваевых» продали бизнес топливной компании «Нефтьмагистраль». Покупатель уже развивает на своих заправках сеть «Магбургер» и анонсировал развитие городских кафе-кулинарий

Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

В конце марта 2023 года у сети кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» сменился владелец, выяснил РБК. Новый учредитель появился у юрлица ООО «Селена», на которое зарегистрировано доменное имя «Кулинарной лавки братьев Караваевых», следует из данных ЕГРЮЛ.

Новым собственником стал торговый дом «Нефтьмагистраль» — оптово-розничная топливная компания, которой принадлежит одноименная сеть АЗС. Компания ООО «ТД НМ», согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит ее гендиректору Александру Ерастову и Наталии Ерастовой на паритетных началах. В 2021 году выручка компании составила 46 млрд руб., чистая прибыль — 534 млн руб.

Продажу «Кулинарной лавки братьев Караваевых» компании «Нефтьмагистраль» подтвердил РБК источник, близкий к одному из совладельцев сети, не уточнив суммы и других подробностей сделки. До 23 марта владельцами сети кафе были Евгений Каценельсон и Игорь Моисеев (им обоим принадлежало по 50% ООО «Селена»). Каценельсон отказался от комментариев, связаться с Моисеевым РБК на момент публикации не удалось. РБК направил запрос в ТД «Нефтьмагистраль».

Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценил сделку не больше чем в 100 млн руб. «Возможно, в текущий условиях цена была чуть ниже», — добавил он.

Чем известна «Кулинарная лавка братьев Караваевых»

Сеть «Кулинарная лавка братьев Караваевых» представляет собой формат городских кафе, где размещена линия раздачи кулинарии и выпечки с кофе-машиной. Кулинарная сеть представлена только в Москве. На данный момент работают 42 заведения, указано на официальном сайте компании (на момент публикации текста сайт уже был недоступен).

«Кулинарную лавку братьев Караваевых» основали в 2008 году рестораторы Евгений Каценельсон и Владимир Лякишев (среди других их проектов — московский ресторан «Старик и море», кафе «Рынок общепит»). В 2019 году у них появился еще один партнер — Игорь Моисеев (ему, по данным базы СПАРК, принадлежало тогда 13% ООО «Селена», а Каценельсону и Лякишеву — по 43,5%). В 2021 году Лякишев вышел из бизнеса, а в мае 2022 года он был был найден мертвым на балконе многоэтажки в Москве — смерть наступила от огнестрельного ранения, а рядом было найдено зарегистрированное на погибшего ружье.



С 25 января 2022 года Каценельсону и Моисееву принадлежало по 50% ООО «Селена». Выручка компании за 2021 год составила 568 млн руб., чистый убыток — 36 млн руб.

В 2022 году «Кулинарная лавка братьев Караваевых», по данным «РБК Исследования рынков», входила в список крупнейших по количеству заведений российских сетей общественного питания, работающих в формате fast casual и free flow. Формат fast casual (буквально переводится как «быстрый повседневный») объединяет в себе три составляющих: быстрая скорость приготовления блюд, отсутствие официантов и качество еды. Концепция заведений в формате free flow («свободное движение») также не предусматривает официантов, а посетитель выбирает блюда, свободно перемещаясь по залу. По состоянию на июнь 2022 года «Кулинарная лавка братьев Караваевых» занимала 17-е место в рейтинге сетей общепита fast casual и free flow с долей 1,2% (всего 42 точки). Лидерами рейтинга были «Вкусвилл» (268 точек), Papa John’s (188), а также Domino’s Pizza (167).

Что касается популярности, «Кулинарную лавку братьев Караваевых» в январе—июне 2022 года посещали хотя бы один раз 2,4% опрошенных жителей крупных городов России (с населением более 100 тыс. человек), которые ходят в фастфуд, оценивает «РБК Исследования рынков». Сеть входила в число 30 самых посещаемых по России, ее популярность начала расти после пандемии. Среди жителей Москвы и Подмосковья «Кулинарную лавку братьев Караваевых» в январе—июне 2022 года посетили хотя бы раз 7,6% опрошенных посетителей фастфуда.

Самыми популярными сетями фастфуда в первом полугодии 2022 года были KFC и Burger King (их посещали 68,3 и 60,7% опрошенных), а также McDonald’s (51,9%), «Додо Пицца» (41,4%) и Subway (15,3%).

Зачем владельцу заправок сеть кулинарий

Основанный в 2001 году торговый дом «Нефтьмагистраль» специализируется на оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, компания владеет также нефтебазой во Внуково. В 2005 году «Нефтьмагистраль» открыла первую АЗС под одноименным брендом — сегодня сеть насчитывает около 100 автозаправочных станций в Москве и Московской области. Со временем компания на фоне высокой конкуренции в топливной рознице начала диверсифицировать бизнес: одного качественного топлива уже было недостаточно, для того чтобы удерживать конкурентное преимущество на рынке — монопродукт становился мало кому интересен, «сейчас в первую очередь мы продаем эмоции», пояснял совладелец «Нефтьмагистрали» Александр Ерастов. В результате на заправках стали развиваться не только сопутствующие топливу бизнесы, но и нетопливные сервисы: магазины, мойки и аптеки, а также кафе.

«Мировая практика показывает, что формат «больше чем АЗС» крайне востребован в современном мире, — объяснял Ерастов. — Автовладелец все равно заедет за топливом, так почему бы не предложить ему дополнительные сервисы, чтобы он закрыл основные потребности в рамках одной локации. Кроме того, за последние годы в России значительно выросло число людей, путешествующих на машине всей семьей и нуждающихся при этом в качественном питании — особенно на трассе».

В 2012 году «Нефтьмагистраль» открыла на заправке первый ресторан «Магбургер». Сейчас заведения под этим брендом занимают заметную долю на рынке фастфуда в столице и Московской области. По данным «РБК Исследования рынков», сеть «Магбургер» за полгода с января по июнь 2022-го посещали минимум один раз 2,6% опрошенных жителей Москвы и Подмосковья, которые ходили в фастфуд.

В 2019 году «Нефтьмагистраль» запустила производство продуктов и кофе под брендом «Гурманика», который объединил в себе кулинарию, готовую еду, выпечку, кондитерские изделия и мясные и замороженные полуфабрикаты. Помимо этого компания планировала открыть еще 60 точек кафе под брендом «Гурманика», но уже отдельно от заправочных станций. Заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе «Нефтьмагистраль» Ирина Ложкина ранее делилась планами по развитию формата городских кафе-кулинарий, в котором размещена линия раздачи кулинарии и выпечки с кофе-машиной, наподобие «Кулинарной лавки братьев Караваевых». На данный момент в Москве работают 28 заведений «Гурманика», следует из данных 2ГИС. РБК направил запрос Ирине Ложкиной.

Бренд «Кулинарной лавки братьев Караваевых» достаточно сильный, поэтому новые владельцы, вероятно, его сохранят, считает Бурмистров. Смена собственников даст новый импульс развитию бренда, которое в последнее время немного приостановилось, продолжает эксперт. Для «Нефтьмагистрали» это приобретение — еще одна возможность усилить компетенции в сфере общественного питания, которая приносит АЗС значимую долю прибыли, отмечает Бурмистров. По его мнению, значительную часть продукции «Кулинарной лавки братьев Караваевых» целесообразно продавать на автозаправках.

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров, напротив, считает, что продукция «Кулинарной лавки братьев Караваевых» не может появиться на автозаправках, «потому что у них достаточно премиальная концепция и к быстрому перекусу они не относятся». Последнее время сеть развивалась «очень медленно для своего уровня и потенциала», но менять бренд не нужно — сеть, наоборот, нужно расширять, а «Нефтьмагистраль» располагает ресурсами и видит возможности для развития, заключил Гончаров.