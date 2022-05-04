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В Москве нашли тело экс-совладельца «Кулинарной лавки братьев Караваевых»

Экс-совладелец сети «Кулинарная лавка братьев Караваевых» найден мертвым на балконе столичной многоэтажки. По данным СК, смерть наступила от огнестрельного ранения, РЕН ТВ сообщил о найденном рядом с телом оружии
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На балконе 16-го этажа в одном из домов на проспекте Вернадского в Москве нашли тело бывшего совладельца «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева, сообщил РБК источник, близкий к Следственному комитету, а также телеканал РЕН ТВ. По данным Telegram-канала «112», 16-й — это технический этаж дома, в котором проживал погибший.

По словам собеседника РБК, тело нашли 1 мая. Эксперты установили, что смерть мужчины наступила от огнестрельного ранения в голову.

По словам источника РЕН ТВ, Лякишева обнаружила супруга бизнесмена, рядом с погибшим было найдено зарегистрированное на него ружье Benelli. Женщина сообщила, что в последнее время муж часто выпивал.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СКР по Москве, а также направил запрос в «Кулинарную лавку братьев Караваевых».

Журнал «Афиша» назвал Владимира Лякишева наряду с ресторатором Евгением Каценельсоном одним из создателей сети «Кулинарная лавка братьев Караваевых», кафе «Рынок и общепит» и ресторана «Старик и море».

Лякишев до 2019 года был совладельцем ООО «Селена», на которое зарегистрировано доменное имя «Кулинарной лавки братьев Караваевых».

В январе 2022 года Лякишев вместе с партнерами зарегистрировал ООО «МИЗНОН», следует из данных базы СПАРК. Компания также специализируется на ресторанном бизнесе.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Любовь Порываева
СК Москва рестораторы огнестрельное оружие огнестрельное ранение
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