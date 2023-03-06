Владельцы «Абрау-Дюрсо» продали шампанский дом во Франции

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова продала французское винное хозяйство Chateau d'Avize, которым владела с 2010 года. Компания решила отказаться от актива из-за сложностей работы в регионе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Крупнейший российский производитель игристых вин — группа компаний «Абрау-Дюрсо» — отказалась от владения французским шампанским домом Chateau d'Avize. О том, что винодельческий актив был продан, рассказал РБК президент группы Павел Титов.

Сделка по продаже производителя шампанского состоялась еще год назад — в январе 2022 года, отметил Титов. Ранее три участника российской винной отрасли рассказали РБК, что Chateau d'Avize был выставлен на продажу, и один из собеседников был осведомлен о том, что актив был продан.

В последние годы «Абрау-Дюрсо» становилось все сложнее работать во Франции, и компания приняла решение искать нового инвестора для Chateau d'Avize, пояснил причины продажи Титов, не уточняя других подробностей. По его словам, актив был продан местному виноделу, его имя и вырученную в ходе сделки сумму президент «Абрау-Дюрсо» раскрывать не стал.

В комитете вин Шампани (межпрофессиональная организация, объединяющая около 15 тыс. виноградарей региона) на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Что такое Chateau d'Avize

Шато, основанное еще в XIX веке в коммуне Авиз — самом сердце Шампани, винодельческом регионе на северо-востоке Франции, в 2010 году приобрела нефтехимическая SVL Group, связанная с бизнес-омбудсменом и владельцем русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Борисом Титовым, отцом Павла Титова. В дальнейшем французское винное хозяйство входило в группу «Абрау-Дюрсо».

Заключение сделки по покупке Chateau d'Avize потребовало значительных усилий, поскольку местные производители с трудом продают свои хозяйства, особенно когда их хотят приобрести иностранцы, рассказывал тогда Титов-старший. С 1970-х годов и примерно до 2009 года Chateau d'Avize принадлежало специализирующейся на производстве товаров персональной роскоши французской группе LVMH (Moët&Chandon, Hennessy, Bacardi Limited), но затем было продано. В 2010 году представитель группы отмечал, что в ходе продажи группа избавилась от поместья, но сохранила за собой виноградник.

Вместе с шато, которое связанная с Титовым-старшим компания в 2010 году приобрела уже у местного винодела, она получила права на продажу шампанского под маркой Louis XIV, Chateau d’Avize и Chateau d’Avize Blanc de Blanc. Хозяйство включало производственный комплекс, рассчитанный на 2 млн бутылок шампанского в год, а также подвалы для хранения вина общей вместимостью около 5 млн бутылок. Также SVL взяла в аренду на 25 лет 2 га виноградников Grand Cru (позволяет производить около 18–20 тыс. бутылок). В 2017 году на предприятии была выпущена первая коммерческая партия именного шампанского — Chateau d’Avize.

Сейчас шампанское хозяйство производит три марки вин: Foliage, Chateau d’Avize, Titov & Fils («Титов и сын» — фр.). Исключительные права на торговую марку Chateau d’Avize были закреплены за компанией Societe Du Chateau D'Avize, в декабре 2022 года компания была ликвидирована.

После того как «Абрау-Дюрсо» продала Chateau d'Avize новому владельцу, бренд Titov & Fils остается за семьей Титовых, уточнил РБК президент группы. Кроме того, с новым владельцем была договоренность о дальнейшем производстве и импорте в Россию этого вина, однако глава «Абрау-Дюрсо» отмечает, что поставки могут быть затруднительны из-за ограничений в импорте премиальных вин из ЕС. После начала специальной военной операции России на Украине ЕС в марте 2022 года в рамках четвертого пакета санкций запретил поставлять в Россию свои вина дороже €300 за штуку. На сайтах специализированных винных магазинов указано, что стоимость шампанского Chateau d'Avize «Titov & Fils» Grand Cru составляет около 17 тыс. руб. за бутылку, но сейчас его нет в наличии.

Сколько стоят виноградники в Шампани В Шампани наряду с Бордо и Бургундией выращиваются одни из лучших французских сортов винограда, а произведенные в регионе вина защищены европейским законодательством. По регламентам, принятым в ЕС, только игристые вина, произведенные во французском регионе Шампань (Champagne AOC, Appellation d’Origine Contrôlée) по определенной технологии и из определенных сортов винограда, имеют право называться «шампанское». Виноградники в Шампани сильно раздроблены и принадлежат огромному числу мелких хозяйств, но в отличие от других винных областей виноградари редко сами выпускают шампанское, отмечала винный критик Элеонора Скоулз. Как правило, виноградари продают урожай крупным производителям — шампанским домам, которые занимаются непосредственно производством и продажей готового вина. В 2010 году шампанский дом Chateau d'Avize оценивался в €5–10 млн, еще около €10–12 млн на развитие планировалось вложить в течение пяти лет. Оценить текущую стоимость шампанского винного дома участники российского винного рынка не берутся. Но земля для виноградников в Шампани — одна из самых дорогих во Франции. По данным французского агентства недвижимости Barnes Properties and Chateaux, по состоянию на ноябрь 2022 года в среднем один гектар виноградников в Шампани стоил €864 тыс. Для сравнения: в Бургундии гектар виноградников в среднем обойдется в €158,7 тыс., а в Бордо — €97,6 тыс.

По оценке руководителя информационного агентства WineRetail Александра Ставцева, для «Абрау-Дюрсо» Chateau d'Avize был чисто имиджевым проектом, не имеющим для оборота винного производителя значительной доли. «Это была история про настоящее шампанское, ради искусства. В целом в какой-то момент многие российские бизнесмены инвестировали в европейские виноградники», — поясняет Ставцев.

Винодельческие активы, по сведениям российского Forbes, есть, к примеру, у экс-бенефициара группы «Синара» и Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского. Вместе с сыном Александром он с 2013 года развивает на средиземноморском побережье Франции винодельню Prieuré Saint Jean de Bébian. А совладелец железнодорожного оператора Globaltrans Андрей Филатов владеет бордоским винодельческим хозяйством La Grace Dieu Des Prieurs.

«Российскому потребителю принадлежность к конкретному французскому региону Шампань чаще всего ни о чем не говорит и коммерческой ценности не несет в отличие от конкретных брендов, например Louis Roederer, Ruinart, Moet&Chandon, — продолжает Ставцев. — Рекольтанское шампанское (произведенное небольшим виноделом исключительно из собственного винограда) сейчас ввозится в Россию неограниченно, но, как показывают продажи в розничных сетях, за тот же итальянский просекко аудитория готова платить охотнее и даже больше».