Основанная Дерипаской компания допустила приостановку выплаты дивидендов

На фоне пандемии коронавируса в компании не рекомендовали выплачивать акционерам дивиденды, однако окончательное решение примут в апреле. В 2019 году En+ также отказалась от выплат за 2018 год, когда США ввели санкции против нее

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Основанная Олегом Дерипаской группа En+ может не выплатить дивиденды за 2019 год из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель совета директоров компании Грегори Беккер. Его слова приводятся в финансовом отчете En+ по итогам прошлого года.

Беккер отметил, что окончательное решение о судьбе дивидендов будет принято в апреле, но если ситуация на рынке не улучшится, «будет неосмотрительно рекомендовать» такие отчисления. «Несмотря на это, мы по-прежнему ожидаем возобновления дивидендных выплат, как только условия рынка позволят это сделать», — заключил Беккер.

En+ не выплачивала дивиденды и по итогам 2018 года. Тогда в компании это объяснили «беспрецедентными вызовами», с которыми она столкнулась в тот год. В 2017 году общий объем дивидендных выплат акционерам с учетом промежуточных составлял $394 млн.