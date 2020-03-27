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Основанная Дерипаской компания допустила приостановку выплаты дивидендов

На фоне пандемии коронавируса в компании не рекомендовали выплачивать акционерам дивиденды, однако окончательное решение примут в апреле. В 2019 году En+ также отказалась от выплат за 2018 год, когда США ввели санкции против нее
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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Основанная Олегом Дерипаской группа En+ может не выплатить дивиденды за 2019 год из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель совета директоров компании Грегори Беккер. Его слова приводятся в финансовом отчете En+ по итогам прошлого года.

Беккер отметил, что окончательное решение о судьбе дивидендов будет принято в апреле, но если ситуация на рынке не улучшится, «будет неосмотрительно рекомендовать» такие отчисления. «Несмотря на это, мы по-прежнему ожидаем возобновления дивидендных выплат, как только условия рынка позволят это сделать», — заключил Беккер.

En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»
Бизнес

En+ не выплачивала дивиденды и по итогам 2018 года. Тогда в компании это объяснили «беспрецедентными вызовами», с которыми она столкнулась в тот год. В 2017 году общий объем дивидендных выплат акционерам с учетом промежуточных составлял $394 млн.

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В апреле 2018 года США ввели санкции против En+. Руководивший компанией Дерипаска отказался от акционерного и корпоративного контроля над ней. Власти США сняли санкции не только с En+, но и с подконтрольных ему ранее UC Rusal и «Евросибэнерго». С самого бизнесмена санкции не сняли. Прошение об отмене ограничений он направил в американский Минфин в июне прошлого года, но в марте 2020-го ведомство отказало ему.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По последним данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 553 тыс. человек. Накануне число заболевших в США превысило количество зараженных в Китае, где зафиксировали первую вспышку. Сейчас в США насчитывается 86 012 человек, страдающих COVID-19, в Китае — 81 897.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Олег Дерипаска, коронавирус, En+
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