«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции компания «Газпром добыча Надым» прекратила смену персонала, работающего вахтовым методом на месторождениях Ямала, в том числе на крупнейшем — Бованенковском

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Руководство компании «Газпром добыча Надым» («дочка» «Газпрома», ведущая разработку месторождений газа и газового конденсата) приняло решение прекратить смену персонала, работающего вахтовым методом на Ямале. Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 26 марта на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении пришлось изолировать 20 сотрудников АО «Газпром центрэнергогаз», контактировавших с зараженным лицом.

«Те, кто должен был до 28 марта залететь на Ямал и до 2 апреля заехать на месторождения Надым-Пур-Тазовского региона, теперь остаются дома. Их коллеги-сменщики остаются на объектах как минимум до середины мая», — говорится в обращении гендиректора компании «Газпром добыча Надым» Игоря Мельникова, опубликованном на сайте корпоративного издания «Газовик».

Решение продлить срок вахты Мельников назвал «сложным, неприятным, но необходимым». Смена персонала в данных условиях, по его словам, создает реальную угрозу распространения болезни. В связи с этим как минимум до 31 марта приостанавливается работа аэропорта Бованенково и железнодорожной станции Карская, обслуживающих месторождения.

Сотрудники «Газпром центрэнергогаза» были изолированы на Бованенковском месторождении после того, как выяснилось, что среди пассажиров самолета, на котором они летели по пути на объект, был один зараженный COVID-19.