Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19

Буровая установка на Бованенковском месторождении (Фото: gazprom.ru)

В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.

Вечером 25 марта компетентные органы из регионов постоянного места жительства некоторых работников сообщили им, что они являются контактными лицами первого порядка. Это значит, что они непосредственно контактировали с носителем коронавирусной инфекции COVID-19. Это произошло 16 марта при перелете рейсом Москва — Екатеринбург, у одного из пассажиров которого позднее был диагностирован коронавирус.

В штаб по предотвращению распространения коронавируса «Газпром добыча Надым» поступил список в общей сложности из 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», летевших этим рейсом.

Так как контакт с заболевшим произошел 16 марта, режим изоляции сохранится до 30 марта включительно. Информацию о случившемся передали в территориальное подразделение Роспотребнадзора для организации тестирования изолированных на коронавирус.