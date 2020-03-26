Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 25 мар, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 25 мар, 13:35
В Москве в клинике около подстанции произошел взрыв Общество, 12:24 Варданян увидел в ситуации с вирусом исчезновение прежнего формата мира Бизнес, 12:23 В Литве у 20 военных батальона НАТО выявили коронавирус Общество, 12:16 Собчак рассказа о состоянии Людмилы Нарусовой Общество, 12:09 Страхи вскладчину: как пандемия изменит отношение к шерингу — Bloomberg Pro, 12:08 Не только гречка: что россияне покупают в период пандемии Стиль, 12:06 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 11:57 Мишустин заявил о штрафах для «демонстрирующих легкомыслие» к карантину Общество, 11:56 Карантин – отличные условия для Amazon. Эксперты ждут роста акций на 30% Quote, 11:51 Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19 Общество, 11:46 Мэр Сочи попросил туристов не посещать курорт в ближайшую неделю Общество, 11:34 СМИ сообщили детали о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане Общество, 11:24 Кремлевский пакет: кому помогут антикризисные инициативы Владимира Путина Мнение, 11:23 Бизнес по Боку: как заработать $3 млрд на инновационных протезах Pro, 11:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19

Буровая установка на Бованенковском месторождении (Фото: gazprom.ru)

В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.

Вечером 25 марта компетентные органы из регионов постоянного места жительства некоторых работников сообщили им, что они являются контактными лицами первого порядка. Это значит, что они непосредственно контактировали с носителем коронавирусной инфекции COVID-19. Это произошло 16 марта при перелете рейсом Москва — Екатеринбург, у одного из пассажиров которого позднее был диагностирован коронавирус.

Первая частная клиника в России объявила о приеме пациентов с COVID-19
Общество

В штаб по предотвращению распространения коронавируса «Газпром добыча Надым» поступил список в общей сложности из 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», летевших этим рейсом.

Так как контакт с заболевшим произошел 16 марта, режим изоляции сохранится до 30 марта включительно. Информацию о случившемся передали в территориальное подразделение Роспотребнадзора для организации тестирования изолированных на коронавирус.

Добыча газа и газового конденсата на Бованенковском НГКМ ведется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.

За последние сутки в России обнаружили еще 182 заразившихся коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших возросло до 840 человек. Больше всего случаев заражения — 136 — выявлено в Москве.

Теги: коронавирус, ЯНАО, «Газпром»
Материалы по теме
СМИ сообщили детали о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане
Общество
В России обнаружили еще 182 заразившихся коронавирусом
Общество
В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter