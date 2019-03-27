Потанин возобновит переговоры с Rusal о снижении дивидендов «Норникеля»

«Я твердо убежден в важности существенного инвестирования в саму компанию для обеспечения ее роста. Дерипаска, как правило, сфокусирован на обеспечении стабильного и очень высокого дивидендного дохода, это всегда было его приоритетом. Как следствие, он зачастую скептически относится к проектам, связанным с существенными капиталовложениями, поскольку его беспокоит, что подобные расходы могут сказаться на величине получаемых им дивидендов», — писал бизнесмен в показаниях для Высокого суда Лондона.
Для того чтобы снизить дивиденды, Потанину нужно согласовать с Rusal новую формулу их выплаты. Если компания вновь откажется это делать, придется ждать окончания срока действия акционерного соглашения в 2023 году.
Владимиру Потанину через подконтрольную ему Whiteleave Holdings (структура «Интерроса») принадлежит 30,4% «Норильского никеля». UC Rusal с 2008 года принадлежит 27,8% «Норникеля».
В конце января в рамках сделки с Минфином США о снятии санкций с Rusal Дерипаска договорился снизить свою долю в компании En+, через которую владеет UC Rusal и «Евросибэнерго», примерно с 70 до 44,95%. Эта сделка привела к отмене санкций в отношении Rusal, но ограничила влияние на компанию ее основного акционера.
В разговоре с Bloomberg Потанин отметил, что сейчас основная сложность — в том, что неясно, кто в Rusal принимает стратегические решения.
«Когда собственников предприятия по тем или иным причинам отстраняют от управления, это всегда сказывается на качестве менеджемента», — сказал Потанин. Для компании Дерипаски выход из-под влияния собственника — «управленческий шок», отметил он.
Пресс-служба алюминиевой компании сообщила Bloomberg, что все решения, связанные с инвестициям «Норникеля», теперь принимает совет директоров UC Rusal.
К марту 2019-го котировки «Норникеля» выросли на 30% за счет роста цен на палладий.