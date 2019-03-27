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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Потанин возобновит переговоры с Rusal о снижении дивидендов «Норникеля»
Владимир Потанин рассказал в интервью Bloomberg, что намерен вернуться к переговорам с UC Rusal о снижении дивидендов для акционеров «Норильского никеля». Освободившиеся деньги он намерен вложить в добычу палладия
Владимир Потанин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Один из акционеров «Норильского никеля», Владимир Потанин, решил возобновить переговоры с другим крупнейшим акционером — компанией UC Rusal — о снижении размера дивидендов. Об этом Потанин сообщил в интервью Bloomberg.

«У нас большие планы, — рассказал он агентству. — Учитывая потребность в инвестициях, дивиденды должны быть пересмотрены в сторону снижения».

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По его словам, часть освободившихся после снижения дивидендов средств он намерен вложить в рост добычи палладия и других металлов.

Размер дивидендов от деятельности «Норникеля» — предмет давнего конфликта между Потаниным и основателем UC Rusal Олегом Дерипаской. Спор между акционерами по этому поводу развивается с 2008 года: основатель UC Rusal выступал за выплату высоких дивидендов, так как компания за счет этих выплат обслуживает свой высокий долг.

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«Я твердо убежден в важности существенного инвестирования в саму компанию для обеспечения ее роста. Дерипаска, как правило, сфокусирован на обеспечении стабильного и очень высокого дивидендного дохода, это всегда было его приоритетом. Как следствие, он зачастую скептически относится к проектам, связанным с существенными капиталовложениями, поскольку его беспокоит, что подобные расходы могут сказаться на величине получаемых им дивидендов», — писал бизнесмен в показаниях для Высокого суда Лондона.

Для того чтобы снизить дивиденды, Потанину нужно согласовать с Rusal новую формулу их выплаты. Если компания вновь откажется это делать, придется ждать окончания срока действия акционерного соглашения в 2023 году.

Владимиру Потанину через подконтрольную ему Whiteleave Holdings (структура «Интерроса») принадлежит 30,4% «Норильского никеля». UC Rusal с 2008 года принадлежит 27,8% «Норникеля».

В конце января в рамках сделки с Минфином США о снятии санкций с Rusal Дерипаска договорился снизить свою долю в компании En+, через которую владеет UC Rusal и «Евросибэнерго», примерно с 70 до 44,95%. Эта сделка привела к отмене санкций в отношении Rusal, но ограничила влияние на компанию ее основного акционера.

В разговоре с Bloomberg Потанин отметил, что сейчас основная сложность — в том, что неясно, кто в Rusal принимает стратегические решения.

«Когда собственников предприятия по тем или иным причинам отстраняют от управления, это всегда сказывается на качестве менеджемента», — сказал Потанин. Для компании Дерипаски выход из-под влияния собственника — «управленческий шок», отметил он.

Пресс-служба алюминиевой компании сообщила Bloomberg, что все решения, связанные с инвестициям «Норникеля», теперь принимает совет директоров UC Rusal.​

К марту 2019-го котировки «Норникеля» выросли на 30% за счет роста цен на палладий.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Rusal, «Норильский никель», дивиденды, переговоры, Владимир Потанин ..., Олег Дерипаска
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