Потанин возобновит переговоры с Rusal о снижении дивидендов «Норникеля»

Владимир Потанин рассказал в интервью Bloomberg, что намерен вернуться к переговорам с UC Rusal о снижении дивидендов для акционеров «Норильского никеля». Освободившиеся деньги он намерен вложить в добычу палладия

Владимир Потанин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Один из акционеров «Норильского никеля», Владимир Потанин, решил возобновить переговоры с другим крупнейшим акционером — компанией UC Rusal — о снижении размера дивидендов. Об этом Потанин сообщил в интервью Bloomberg.

«У нас большие планы, — рассказал он агентству. — Учитывая потребность в инвестициях, дивиденды должны быть пересмотрены в сторону снижения».

По его словам, часть освободившихся после снижения дивидендов средств он намерен вложить в рост добычи палладия и других металлов.

Размер дивидендов от деятельности «Норникеля» — предмет давнего конфликта между Потаниным и основателем UC Rusal Олегом Дерипаской. Спор между акционерами по этому поводу развивается с 2008 года: основатель UC Rusal выступал за выплату высоких дивидендов, так как компания за счет этих выплат обслуживает свой высокий долг.