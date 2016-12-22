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Потанин описал спор с Дерипаской фразой «поправится, тогда поговорим»
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Потанин описал спор с Дерипаской фразой «поправится, тогда поговорим»
Новые санкции США, 03:35
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Потанин описал спор с Дерипаской фразой «поправится, тогда поговорим»
Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин решил заморозить конфликт в другим акционером компании Олегом Дерипаской, пока тот не «поправится» от санкций. В противном случае, считает бизнесмен, это будет попытка «добивать раненого»
Владимир Потанин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости )

Конфликт акционеров «Норникеля» Владимира Потанина и Олега Дерипаски оказался замороженным из-за санкций в отношении последнего. Об этом сам Потанин рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

В июне Дерипаска одержал победу в Высоком суде Лондона против Потанина и другого акционера «Норникеля» Романа Абрамовича. Конфликт связан с перепродажей долей. Суд постановил, что Абрамович не может продать свой пакет в «Норникеле» (4%), поскольку оферта акционерам компании недействительна. Соответственно сделка по продаже 2,1% холдинга Потанину признана недействительной и UC Rusal Дерипаски не должна выкупать оставшиеся 1,9% примерно за $700 млн.

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Бизнес

Потанин пояснил, что после проигрыша в суде, он созванивался с Дерипаской, чтобы договориься о встрече для обсуждения ситуации. «Мы созванивались летом, хотели еще раз встретиться, но больше к этому вопросу не возвращались. Я понимаю, ему не до того со всеми санкционными делами», — сказал Потанин. Он добавил, что «из соображений остатков бизнес-этики» старается «зря не беспокоить» партнера. «У нас сохранились разные взгляды на стратегию компании, но пока крайней необходимости что-либо обсуждать нет», — сказал он.

По словам Потанина, в их с Дерипаской деловых отношениях изменений нет, но «появился новый акцент». «В моем понимании в такой ситуации без нужды стоит воздержаться от постановки трудных вопросов к бизнесмену, который волею судьбы оказался твоим партнером, вне зависимости от того, нравится он тебе или нет. Потому что это может быть воспринято и будет воспринято как попытка добивать раненого. Поправится, тогда поговорим», — сказал Потанин.

Олег Дерипаска и его En+ и US Rusal попали под американские санкции весной этого года. Минфин США обязал контрагентов этих компаний завершить все сделки с ними, а инвесторов избавиться от акций и долговых обязательств. Позднее американское казначейство заявило о возможности снятия санкций с компаний в случае отказа Дерипаски от контроля над ними. Бизнесмен согласился снизить до уровня ниже 50% свою долю в En+, а также покинуть совет директоров компании и вывести из него зависимых от него лиц.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Владимир Потанин , Олег Дерипаска , «Норникель» , санкции
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