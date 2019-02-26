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«Норникель» обошел BHP по рентабельности за счет роста цен на палладий
Благодаря росту цен на палладий «Норникель» в 2018 году смог обойти по рентабельности крупнейшую в мире горнодобывающую компанию BHP Bilition. Палладий стал самым дорогим металлом в 2018 году, его цена превысила $1550 за унцию
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Норникель» Владимира Потанина в 2018 году увеличил рентабельность по EBITDA с 44% до 53%, следует из отчета компании по МСФО, опубликованного во вторник, 26 февраля.

Это рекорд для «Норникеля» за последние восемь лет, российской компании удалось обойти по этому показателю крупнейшую в мире горнодобывающую компанию BHP Bilition (52% в 2018 году).

EBITDA «Норникеля» в прошлом году увеличилась на 56%, составив $6,2 млрд, а выручка — на 28%, до $11,7 млрд. «Норникель» продемонстрировал рекордные результаты с 2011 года, во многом за счет роста цен на палладий, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Продажи палладия составили 34% выручки компании в прошлом году, указывает он. Компания продавала этот металл в том числе из запасов: в 2018 году она произвела 2,73 млн унций (84,9 т), а реализовала — 3,04 млн унций. Большую часть палладия «Норникель» продает за рубежом: по данным Пробирной палаты, Россия в 2018 году увеличила экспорт палладия на 6%, до 85,2 т.

«Норникель» не только производит палладий, но и закупает его у Центробанка для последующей перепродажи — для этих целей в 2016 году компания создала Палладиевый фонд. По данным Bloomberg, в 2017–2018 годах «Норникель» продал на рынке около 1 млн унций из запасов фонда, сейчас в нем накоплено 120 тыс. унций.

Активность компании в продажах палладия объясняется ростом цен на этот металл. В декабре 2018 года палладий впервые с октября 2002 года обошел золото, став самым дорогим металлом в мире (тогда его цена достигла $1252 за унцию). В феврале его цена уже превысила $1500 за унцию. С начала 2019 года палладий, по данным Bloomberg, подорожал на спотовом рынке на 23%, до $1552 за унцию по состоянию на вторник, 26 февраля.

Продолжающееся с августа 2018 года ралли цен на палладий, почти 85% спроса на который обеспечивает автомобилестроение, аналитики объясняют дефицитом предложения из-за повсеместного перехода с дизельных на бензиновые автомобили. Дело в том, что в дизельных автомобилях в качестве катализатора используется платина, а в бензиновых — палладий.

В отчете «Норникеля» говорится, что дефицит металла в мире в 2019 году продолжит расти и достигнет 800 тыс. унций (в 2018 году было 600 тыс. унций) с учетом новых экологических норм на всех основных рынках и стагнации предложения. «Несмотря на замедление автопродаж в Китае, введение стандарта China 6 (аналог Евро-6) в июле 2020 года даст дополнительный импульс для спроса на металлы платиновой группы уже в 2019 году, поскольку промышленность начнет делать запасы металла по всей цепочке создания стоимости», — указано в документе. По оценке «Норникеля», мировое потребление палладия в 2019 году вырастет на 0,5 млн унций, до 11,2 млн унций.

Потенциал роста цен на палладий не исчерпан из-за сильного дефицита этого металла, соглашается Красноженов. Чтобы заменить палладий более дешевой платиной (средняя цена на платину в 2018 году составила $877 за унцию, на палладий — $1025), потребуется два года на разработку и запуск производства автокатализаторов с новым химическим составом, указывает эксперт. Кроме того, возможна лишь частичная замена палладия платиной (10–​20%), поскольку палладий обладает лучшими характеристиками с точки зрения контроля за выбросами углекислого газа в атмосферу, добавляет он.

Дефицит палладий может достичь в 2019 году и 1 млн унций (около 10% мирового спроса), добавляет аналитик «ВТБ Капитала» Дмитрий Глушаков, ссылаясь на данные основного производителя автокатализаторов Johnson Matthey.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Норникель»
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