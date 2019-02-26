«Норникель» обошел BHP по рентабельности за счет роста цен на палладий

Благодаря росту цен на палладий «Норникель» в 2018 году смог обойти по рентабельности крупнейшую в мире горнодобывающую компанию BHP Bilition. Палладий стал самым дорогим металлом в 2018 году, его цена превысила $1550 за унцию

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Норникель» Владимира Потанина в 2018 году увеличил рентабельность по EBITDA с 44% до 53%, следует из отчета компании по МСФО, опубликованного во вторник, 26 февраля.

Это рекорд для «Норникеля» за последние восемь лет, российской компании удалось обойти по этому показателю крупнейшую в мире горнодобывающую компанию BHP Bilition (52% в 2018 году).

EBITDA «Норникеля» в прошлом году увеличилась на 56%, составив $6,2 млрд, а выручка — на 28%, до $11,7 млрд. «Норникель» продемонстрировал рекордные результаты с 2011 года, во многом за счет роста цен на палладий, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Продажи палладия составили 34% выручки компании в прошлом году, указывает он. Компания продавала этот металл в том числе из запасов: в 2018 году она произвела 2,73 млн унций (84,9 т), а реализовала — 3,04 млн унций. Большую часть палладия «Норникель» продает за рубежом: по данным Пробирной палаты, Россия в 2018 году увеличила экспорт палладия на 6%, до 85,2 т.

«Норникель» не только производит палладий, но и закупает его у Центробанка для последующей перепродажи — для этих целей в 2016 году компания создала Палладиевый фонд. По данным Bloomberg, в 2017–2018 годах «Норникель» продал на рынке около 1 млн унций из запасов фонда, сейчас в нем накоплено 120 тыс. унций.

Активность компании в продажах палладия объясняется ростом цен на этот металл. В декабре 2018 года палладий впервые с октября 2002 года обошел золото, став самым дорогим металлом в мире (тогда его цена достигла $1252 за унцию). В феврале его цена уже превысила $1500 за унцию. С начала 2019 года палладий, по данным Bloomberg, подорожал на спотовом рынке на 23%, до $1552 за унцию по состоянию на вторник, 26 февраля.