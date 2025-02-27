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Война санкций ,  
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Греф заявил, что банки России боятся конкурентов только с Марса

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Война санкций
Греф считает, что западные банки не имеют того уровня технологического развития, что и российские, поэтому их конкуренции можно не бояться. Но технологические компании из других сфер — «более жесткие конкуренты» для российских
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские банки не пугает возвращение западных технологических конкурентов, заявил глава «Сбера» Герман Греф, передает корреспондент РБК.

«Боимся только в одном случае — если их привезет Илон Маск с Марса. Я пока не вижу ни одного конкурента на планете Земля, которого мы так страшно напугались, он бы пришел и у нас забрал долю рынка. Они уже пытались это сделать. Я не вижу среди банковских структур конкурентов нам, тем более на российском рынке. Велком, будем очень рады, если конкуренция будет еще жестче. Наши банки, кстати, очень неплохие конкуренты», — сказал он.

По его словам, банки других стран не готовы к тому «уровню технологического внедрения», который сейчас есть у российских, и это не «самоуверенное заявление», добавил Греф.

Он отметил, что технологические компании в остальных сферах, кроме банкинга, действительно «более жесткие для нас конкуренты», хотя и российские фирмы «сильные и мощные». Если «самые продвинутые» из международных компаний «придут на российский рынок, то это увеличит конкуренцию, увеличит риски». «Но это нормально, мы еще не все свои запасы тоже включили, поэтому вторую космическую скорость будем включать. Чем жестче конкуренция, тем интереснее», — заявил Греф.

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17 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платежные системы Visa и Mastercard (ушли в 2022-м) могут вернуться в Россию «в ближайшее время», однако влиться в отечественный рынок им будет сложнее, так как национальная платежная система уже доказала свою эффективность.

Через три дня глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что платежные системы не обращались к России по поводу возвращения на рынок, об этом «преждевременно» говорить.

25 февраля первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов сказал, что сигналов и признаков возвращения Visa и Mastercard в Россию нет. По его мнению, «реальным предвестником» этого стало бы снятие санкций США с Национальной системы платежных карт — оператора карт «Мир».

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Герман Греф Илон Маск технологии Банки
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Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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