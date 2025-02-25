В ВТБ назвали условия для возвращения Visa и Mastercard в Россию
Сигналов и признаков возвращения в Россию международных платежных систем Visa и Mastercard пока нет, считает первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Одна [компания], по-моему, полностью американская, другая может иметь значительную долю рынка на американском рынке, то есть они не смогут работать с НСПК [Национальная система платежных карт], поскольку НСПК внесена в блокирующий список США», — отметил Пьянов в беседе с журналистами, передает корреспондент РБК.
Зампред ВТБ напомнил, что, согласно российскому законодательству, все внутренние транзакции должны осуществляться через НСПК, и усомнился, что это условие отменят.
По мнению Пьянова, «реальным предвестником» потенциального возвращения Visa и Mastercard в Россию стало бы снятие санкций США с НСПК. Сама система вряд ли будет инициировать это процесс, считает он: «Произошла полная адаптация и импортозамещение, то есть заинтересованности в снятии санкций с себя [нет], если только есть [заинтересованность] для продвижения на какие-то рынки дружественных стран».
Зампред ВТБ отметил, что технически решить можно все. В то же время он назвал возвращение этих платежных систем малозначимым для России. По его мнению, «согласие с ним может быть сопряжено только с уступками в каких-то других областях».
Visa и Mastercard ушли из России в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны, так как операции по ним обрабатываются НСПК. С 1 января 2025 года у части карт этих платежных систем перестали действовать сертификаты безопасности, из-за чего они могут не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах, предупредили в ЦБ, отметив, что операции по таким картам продолжатся.
Возвращение Visa и Mastercard перед российско-американскими переговорами в Эр-Рияде допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Впрочем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сочла обсуждение этой темы преждевременным.
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