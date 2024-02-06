ФНС подала иск о признании недействительной сделки с IKEA на ₽13 млрд

В суд поступило исковое заявление о признании недействительным перечисления почти 13 млрд руб. от российской дочки IKEA к связанной с ней же компанией в Ирландии. В начале февраля ФНС потребовала взыскать с компании эту сумму.

В марте этого года Арбитражный суд Московской области рассмотрит иск о признании недействительной сделки на перечисление 12,9 млрд. руб. от российской ООО «ИКЕА Торг» (учредитель Ingka Holding) к еще одной связанной с IKEA компанией, Fami Limited (Ирландия), аффилированной с управляющей активами шведского ретейлера Ingka Group, выяснил РБК.

Заявление подала межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы № 1. В карточке суда говорится, что судебное заседание состоится 5 марта этого года.

В определении суда отмечено, что истцу необходимо представить в суд документы в обоснование своей правовой позиции по иску. А ответчику предлагается представить в суд соглашение о кредитной линии, документы по договору поставки, заключенному 15 ноября 2022 года с ООО «Маркет. Трейд» (учредитель — ООО «Яндекс»), на поставку потребительских товаров, представить документы, подтверждающие расчеты по соглашению о кредитной линии, договору поставки, все платежные документы, подтверждающие перечисления денежных средств по договорам, а также поручения ООО «ИКЕА Торг» к ООО «Маркет. Трейд».

Источник, знакомый с деталями сделки, указал на то, что в определении арбитражного суда о принятии иска указан только один ответчик [Fami Limited] «В данной сделке участвуют как минимум две стороны», — отметил собеседник.

Магазины IKEA в России приостановили работу вскоре после начала Россией военной операции на Украине. Компания окончательно прекратила работать в августе, но ТЦ «Мега», где располагались магазины, продолжили работать. В ноябре 2022 года Forbes сообщал, что «Яндекс Маркет» выкупил у российской IKEA все оставшиеся на складах запасы. В декабре 2023 года маркетплейс запустил полученные товары в продажу.

Партнер, руководитель практики налоговых споров МЭФ LEGAL Александр Ерасов в разговоре с «Коммерсантомъ» пояснил, что в случае с иском речь может идти о том, что структура «Яндекса» заплатила за товары не российской дочке IKEA, а перечислила средства напрямую иностранной компании Fami. Партнер юрфирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова пояснила, что в этом налоговики могли увидеть нарушение. «Возможно, здесь налоговый орган увидел завышение цен или считает перемещение денежных средств за границу выводом имущества российской компании, на которое можно было бы обратить взыскание по налоговым долгам», — предполагает Болдинова.

Ранее РБК сообщал, что межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 1 ФНС потребовала через суд взыскать 12,92 млрд руб. с «ИКЕА Торг». Иск поступил в суд 30 января, его пока не начали рассматривать. В картотеке не уточняется суть претензий к IKEA.

РБК направил запросы в компании «Яндекс Маркет» и IKEA, а также в пресс-службу ФНС.