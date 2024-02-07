IKEA объяснила продление регистрации товарного знака в России

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Зарегистрированный в Нидерландах холдинг IKEA Systems B.V. (контролирует интеллектуальную собственность основанной в Швеции IKEA) решил продлить регистрацию товарного знака в России, так как серьезно относится к защите своей интеллектуальной собственности. Об этом РБК сообщили в Inter IKEA Group.

«Inter IKEA Systems B.V. очень серьезно относится к защите своих прав интеллектуальной собственности. Как владелец прав интеллектуальной собственности на концепцию IKEA, включая товарные знаки IKEA, у нас есть товарные знаки IKEA, зарегистрированные по всему миру, в том числе в России», — сообщили в компании.

В марте 2023 года Inter IKEA Group прекратила деятельность в России после продажи заводов, «это остается неизменным», подчеркнули в IKEA.

Летом 2023 года IKEA Systems B.V. подала в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения. В начале февраля ведомство зарегистрировало товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года.

В материалах российского ведомства говорится, что знак зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов» (класс МКТУ 511/35).

Ingka Group, крупнейший собственник торговой недвижимости в России, приостановила работу своих магазинов IKEA в стране после начала военной операции на Украине. В августе 2023 года IKEA провела онлайн-распродажу своих товаров и окончательно закрылась в России.