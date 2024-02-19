Газпромбанк сдаст в аренду площади IKEA в «Мегах»

Новые арендаторы придут на место магазинов IKEA в торговых центрах «Мега» в 2024 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда Газпромбанка Тиграна Хачатурова.

«За 2023 год в ТЦ «Мега» открылось около 300 новых магазинов. Что касается замещения площадей IKEA, то могу сказать, что у нас есть конкретные предложения от потенциальных партнеров. Выбирать есть из чего. В этом году мы определимся и закроем этот вопрос», — сказал Хачатуров.

По его словам, в торговых центрах «Мега» около 5% свободных площадей.

Пресс-служба «Меги» сообщила, что в компании рассматривают варианты сдачи в аренду пустующих помещений с целью «повышения операционной эффективности торговых центров». В том числе изучается возможность сдачи в аренду бывших магазинов IKEA.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основанная в 1943 году в Швеции. С 2000 года в России открылись 26 магазинов компании, основная их часть была в Московском регионе. В марте 2022 года IKEA сообщила о приостановке продаж в стране в связи с военной операцией на Украине. К осени 2023 года компания избавилась от своих российских фабрик. Торговые центры «Мега», которыми владела IKEA, выкупил Газпромбанк. В рамках сделки банк получил 14 торговых центров — в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

7 февраля IKEA продлила регистрацию товарного знака в России до августа 2033 года. В компании сообщили РБК, что серьезно относятся к защите своих прав интеллектуальной собственности, и по этой причине обновили регистрацию. Решение прекратить деятельность в России остается неизменным, уточнили в IKEA.