В институте Минстроя назвали способ сократить путь на юг до 16 часов

Эксперты Единого института пространственного планирования оценили проекты для сокращения времени в пути из Москвы до курортов Черноморья. Самыми эффективными могут стать ВСМ до Адлера и разделение перевозок

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Подведомственная структура Минстроя — Единый институт пространственного планирования — проанализировала предложения по сокращению времени следования пассажирских поездов из Москвы до черноморского побережья до 16 часов, рассказали РБК в пресс-службе института. Этот план сформирован в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. Кроме того, он является частью комплексной схемы развития туризма на территории новых российских регионов.

Среди проектов — разделение пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок в сообщении из регионов Центрального федерального округа в направлении портов и курортов Азово-Черноморского бассейна, обсуждаемый последние годы, строительство ВСМ Москва — Адлер и линий Мариуполь-Сортировочная — Трояны и Трояны — Мелитополь, а также реконструкция более 1 тыс. км линий на территории Краснодарского края и Ростовской области.

Как пояснили РБК в пресс-службе РЖД, отвечая на вопрос относительно создания ВСМ (двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч) в южном сообщении, пока очередность реализации строительства по будущим направлениям скоростных трасс не определена — это будет сделано позднее. Сейчас в России нет ВСМ. После линии Москва — Санкт-Петербург, готовящейся к вводу в эксплуатацию в 2028 году, планируется еще несколько аналогичных проектов: ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург, Москва — Ростов-на-Дону — Адлер, Москва — Минск и Москва — Рязань. Их реализация предусмотрена Транспортной стратегией до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, напомнили в РЖД.

По словам источника РБК на транспортном рынке, в настоящее время разрабатываются параметры ВСМ Москва — Адлер, приоритетной после открытия движения по трассе Москва — Санкт-Петербург. Уже сформировано несколько предложений, предусматривающих как продвижение дороги вглубь материка с выходом через Красную Поляну, так и вдоль береговой линии. Конкретная конфигурация будет утверждена до конца первого квартала этого года. По данным Никиты Макуцкого, руководителя направления железнодорожного транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ), актуальная стоимость этой линии оценивается в 4–6 трлн руб.

Несколькими годами ранее, как напоминает эксперт, рассматривалась концепция реконструкции существующей линии (через Узловую и Елец) под пассажирское скоростное движение и разведения пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок по разным линиям. Она также включала перенос существующей железнодорожной линии Кривенковская — Сочи от моря в горы. Речь идет о проекте «Центр — Юг», впоследствии получившем название «Южный кластер», стоимостью 1,37 трлн руб. по состоянию на 2020 год. Но в 2024 году правительство предложило исключить его из долгосрочной инвестпрограммы РЖД (большая часть средств, 1,04 трлн руб., по расчетам Минтранса, должна была быть выделена из нее, остальное — из Фонда национального благосостояния) из-за недостаточности финансирования.

Альтернативой этого проекта может стать ВСМ, хотя стоимость ее строительства будет в «несколько раз» выше, чем ускорение движения по существующей линии, говорит Макуцкий. С другой стороны, в пользу строительства отдельной высокоскоростной линии играет и фактор дефицита пропускной способности существующей инфраструктуры. «Сейчас в летний сезон пропускная способность железнодорожной сети на направлении Центр — Юг израсходована на 100%, при этом остается большой неудовлетворенный спрос», — указывает эксперт.

Такая загруженность, объясняет Михаил Бурмистров, гендиректор «INFOLine-Аналитики», связана как с частичной переориентацией грузопотоков с северо-западного направления на южное после 2022 года в связи с геополитической ситуацией, так и с закрытием аэропортов, что резко увеличило спрос на пассажирские железнодорожные перевозки. Задача сократить время в пути «выглядит реализуемой», и основной фокус действительно должен быть сосредоточен на разделении потоков, полагает он.

«Другой вопрос, что сейчас инвестиционная программа РЖД значительно сокращается (последние два года ее объем снижается после рекордных уровней предыдущих лет, в конце 2025 года совет директоров компании утвердил инвестпрограмму на текущий год на уровне 713,6 млрд руб., что на 20% меньше, чем год назад. — РБК). И, конечно, без какого-то отдельного проекта и целевого выделения федеральных средств реализовать этот проект будет достаточно сложно», — рассуждает Бурмистров.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.