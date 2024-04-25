Путин поручил сократить время в пути от Москвы до курортов Черного моря

Путин поручил сократить время пути от Москвы до черноморских курортов

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Президент Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черного моря по железной дороге до 16 часов. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Президент потребовал от правительства России рассмотреть вопрос «сокращения времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов». Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад нужно представить до 15 июня 2024 года.

Президент также призвал подумать, как можно разделить пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом из регионов Центрального федерального округа в направлении портов и курортов Азово-Черноморского бассейна.

Кроме того, Путин поручил правительству при участии властей нескольких регионов, в том числе Краснодарского края и Ростовской области, представить предложения по развитию подъездных автомобильных дорог к побережьям Черного и Азовского морей, а также кольцевой автомобильной дороги вокруг Азовского моря.

Правительству также поручено обеспечить выполнение работ по проектированию новой скоростной автодороги от трассы М-4 «Дон» (в районе с. Горское Туапсинского района) до Сочи. В частности, нужно определить оптимальный маршрут дороги.