Власти предложили изъять из инвестпрограммы РЖД проект дороги на юг

Власти предложили изъять из инвестпрограммы РЖД проект «Центр — Юг» — магистрали вдали от линии Черного моря. Формальная причина — недостаточность финансирования. Источники РБК объясняют это приоритетом проекта ВСМ «Юг»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство предложило исключить из долгосрочной инвестпрограммы ОАО «РЖД» проект организации скоростного пассажирского движения по направлению «Центр — Юг» стоимостью 1,3 трлн руб. в связи с недостаточностью финансирования. С таким предложением в апреле выступил директор департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков в ходе совещания у Игоря Левитина, тогда еще занимавшего пост помощника президента (с мая — советник президента и спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта).

Протокол совещания есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.

О каком проекте идет речь Проект «Центр — Юг», который впоследствии стал известен как «Южный кластер», предусматривал строительство железнодорожной трассы из Москвы на черноморские курорты с переносом дороги от моря в горы. Это должно было активизировать пассажиропоток между Сочи и Геленджиком, а также сократить время следования поезда из Москвы до Сочи до 16 часов. В 2020 году проект оценивался в 1,37 трлн руб., 330 млрд из которых должны были быть выделены из средств Фонда национального благосостояния, остальные 1,04 трлн руб. пришлись бы на инвестиции РЖД. Расчет был представлен Минтрансом по поручению президента Владимира Путина. Еще в 2019 году Путин отмечал, что в Геленджик прибывают от 4 млн до 5 млн человек за лето, часть из которых «с удовольствием» бы поехали и в Сочи. Но из-за трудной дороги многие не решаются по ней ехать. Кроме того, президент говорил, что каждый год РЖД приходится ремонтировать ветку у моря, так как оно «съедает» часть берега. В конце апреля 2024 года президент вновь поручил проработать проект по итогам совещания по вопросам развития юга России и Приазовья, прошедшего 6 марта. Доклад о проведенной работе должен был быть предоставлен к 15 июня.

Какая будет альтернатива

По словам собеседника РБК, знакомого с обсуждением проекта, реальная причина исключения «Центр — Юг» из инвестпрограммы РЖД связана с приоритетом в пользу ВСМ «Юг». Детали проекта трассы «Юг», в частности, были представлены на Петербургском международном экономическом форуме — 2024: протяженность трассы от Москвы до Адлера составит 1,54 тыс. км, поезда будут развивать скорость до 400 км/ч, что позволит добираться до черноморских курортов за 7 часов 50 минут. Пассажиропоток по ВСМ ожидается на уровне 17,2 млн пассажиров ежегодно, нынешний оценивается в 7,4 млн человек.

Суть приоритетности собеседник РБК объясняет так: «Проект «Центр — Юг» разрабатывался более пяти лет назад и предусматривал реальное время в пути в районе 16 часов». «При этом ВСМ «Юг» позволит добраться из Москвы в Адлер примерно за восемь часов», — отмечает источник РБК. Финального расчета стоимости «Юга» пока нет, добавляет он, проект находится в проработке.

Программа организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России на период до 2030 года была разработана в 2011 году, напоминает еще один источник РБК, также знакомый с ходом обсуждения этих проектов. Все эти ветки планировались именно как ВСМ, подразумевающие движение поездов со скоростью 350 км/ч. «Потом произошел Крым, затем COVID-19 — и планы по ВСМ стали пересматриваться в пользу более дешевых вариантов. Проект ВСМ до Адлера переконфигурировали в проект ВСМ «Центр — Юг». Так он перекочевывал из одного программного документа в другой», — пояснил собеседник.

Позднее «возник» проект «Южный кластер», самый дорогостоящий этап которого — это строительство новой железнодорожной линии Кривенковская — Сочи (в глубине материка) стоимостью около 1 трлн руб., что больше половины стоимости всей ВСМ «Москва — Санкт-Петербург». «К тому же горный рельеф никогда не позволит достичь скоростей под 350 км/ч. Несмотря на то что проект вошел во все стратегические документы, он всерьез не рассматривался», — продолжает собеседник РБК. Он «кочевал» до тех пор, пока Путин не поручил заняться проработкой проектов строительства четырех ВСМ — на Санкт-Петербург, Адлер, Екатеринбург и Минск. По состоянию на июнь 2024 года «реально» экономика просчитана для каждого из них, кроме последнего, уточняет источник.

«И поскольку теперь у нас появились новые территории (ДНР, ЛНР), то до них тоже надо делать ответвления от ВСМ. Там не предполагается заходов ВСМ прямо в эти города, но совокупный спрос растет, высокоскоростное движение нужно на всем южном участке. При этом забюджетирован сейчас все равно только пилотный проект — ВСМ «Москва — Санкт-Петербург», — резюмирует он.

Как организовать турпоток на «Юге»

По словам президента НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павла Иванкина, пока говорить о ВСМ «Юг» как о ближайшем проекте рано — глобально он не рассчитывался. По направлению Москва — Санкт-Петербург, как напоминает собеседник РБК, есть сметная документация, были проведены проектно-изыскательские работы: понятно, где требуется межевание земель, сколько нужно путей и так далее, то есть проект готов к реализации. «Центр — Юг» же — это «словесная интервенция», — добавляет он.

Чтобы нивелировать те сложности, которые сейчас есть на Северо-Кавказской железной дороге, уже теперь следует принимать программу разделения пассажирского и грузового сообщения — это позволит ускорить пассажирские поезда, следующие в южном направлении, считает Иванкин. «Это надо сделать в ближайшее время, определить направления, выделить их, определить программу повышения скоростей — это может быть 160 км/ч, 180 км/ч, 200 км/ч и так далее. Соответственно, в рамках этого нужно посчитать стоимость проекта, и в ближайшие 3–5 лет его в целом реально сделать. Прежде всего повысить скорость необходимо на маршруте Москва — Краснодар. В рамках ВСМ «Юг» это может смотреться очень неплохо», — полагает он.

Эксперт также считает, что проект должен реализовываться в увязке с программой расширения пропускной способности подходов к портам Азово-Черноморского бассейна до 152 млн т к 2030 году.

Поручение уменьшить время в пути из Москвы до курортов черноморского побережья до 16 часов ведет к снижению провозной и пропускной способности, отмечает Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров. «Поезда будут ехать всю дорогу со скоростью 160 км/ч, чтобы доехать за 16 часов, но их будет гораздо меньше», — поясняет он. Максимальная провозная и пропускная способность железнодорожной линии возможна при одинаковой скорости движения поездов на уровне 80–100 км/ч.

«Сейчас надо выбирать: то ли ускоряться, то ли обеспечить максимальную пропускную способность. Я вообще ВСМ на юг считаю не очень эффективной, потому что, как показывает опыт, при времени в пути до 5–6 часов поезд выигрывает у самолета, а если больше (а до Сочи не менее 7–8 часов), то проигрывает», — говорит Янков. Наилучшим решением сейчас, когда свободно купить билеты на юг сложно, будет не ускорять линию, а обеспечить на ней движение максимального количества поездов.

Представитель Минтранса переадресовал запрос РБК в РЖД. В пресс-службе РЖД отказались от комментариев. РБК направил запросы в правительство и аппарат Левитина.