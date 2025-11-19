 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

В правительстве подтвердили планы построить в России пять ВСМ к 2045 году

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пять высокоскоростных магистралей (ВСМ) построят в России к 2045 году, заявил вице-премьер Виталий Савельев в ходе выступления на выставке-форуме «Транспорт России», передает корреспондент РБК. ВСМ, по планам, соединят Москву с Санкт-Петербургом, Рязанью, Екатеринбургом, Минском и Адлером.

«Когда мы построим все пять магистралей — я думаю, это вполне реалистичный срок, мы для себя примерно обозначаем 2045 год, — это будет уже 4,5 тыс. км высокоскоростных магистралей», — сказал он.

По его словам, для этого понадобится задействовать 300 высокоскоростных поездов.

Савельев также считает, что спрос среди россиян на авиасообщение сохранится, в том числе после ввода в строй ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом в 2028 году.

«Да-да, сохранится (потребность в авиарейсах. — РБК). Мы это проходили», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос. Вице-премьер сослался на пример со скоростными «Сапсанами», уже много лет курсирующими между двумя столицами.

Впрочем, он не исключил и того, что поток авиапассажиров на этом маршруте может снизиться примерно вполовину.

Станции и вокзалы ВСМ Москва — Петербург построят с нуля
Технологии и медиа
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч. Сейчас в России нет ВСМ.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург — один из самых масштабных транспортных проектов современной России. Протяженность магистрали составит 679 км.

Проект разбит на девять этапов, включая нулевой в Петербурге и пригороде и заключительный Москва-Алабушево.

Высокоскоростной поезд позволит доехать из столицы до Петербурга за 2 часа 15 минут, до Твери — за 39 минут, до Зеленограда — за 14 минут.

