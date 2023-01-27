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«Норникель» упразднил службу финансового контроля

На фоне окончания акционерного соглашения «Норникель» ликвидировал службу финконтроля
«Норильский никель» решил упразднить службу финансового контроля. Эта структура появилась на фоне конфликта между акционерами и его разрешения с помощью спецсоглашения. С 2023-го соглашение действовать перестало
Норникель GMKN ₽15 014 +1,45% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Совет директоров «Норникеля» решил упразднить службу по финансовому контролю. Об этом РБК рассказал источник, близкий к совету. Вопрос «О службе по финансовому контролю» совет директоров рассматривал в четверг, 26 января. «Норникель» не раскрывал его итогов, но представитель компании сказал, что эта служба — «инструмент акционеров», срок деятельности которого завершен в связи с истечением акционерного соглашения в конце 2022 года.

«В соответствии с решением совета директоров, внутренняя служба по аудиту сформирует для совета свои предложения по расширению функций в области внутреннего аудита и контроля компании», — утверждает собеседник РБК.

Крупнейшие акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Владимира Потанина (сейчас владеет 37% акций), основанная Олегом Дерипаской UC Rusal (26,39%) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (около 4%) — заключили акционерное соглашение в конце 2012 года на десять лет, ставшее решением продолжительного конфликта между партнерами. В соответствии с ним Потанин стал управляющим партнером «Норникеля», а компания обязалась платить щедрые дивиденды — не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составлял 30% от EBITDA, но не менее $1 млрд.

В рамках этого соглашения у акционеров появилось дополнительный способ контроля — через службу по финансовому контролю. «Эта служба по финансовому контролю осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности компании и ее дочерних обществ в целях информирования и подготовки рекомендаций президенту и членам совета директоров», — говорит источник, близкий к совету. На заседании 26 января руководители службы были уволены, а положение о службе — аннулировано, что фактически парализует работу этого органа, добавляет он.



«Не все члены совета директоров согласны с этим решением, так как служба в течении многих лет была единственным действительно независимым от менеджмента органом системы внутреннего контроля и способствовала существенному повышению экономической эффективности ряда бизнес-процессов внутри «Норникеля», — считает Елена Безденежных, вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления UC Rusal, член совета директоров «Норникеля» (ее позицию РБК передала пресс-служба UC Rusal). По ее мнению, наличие в «Норникеле» такой службы является примером лучших практик корпоративного управления, поскольку она формирует прозрачную и понятную систему внутреннего контроля. «В условиях постоянно нарастающих внешних вызовов такое решение, на мой взгляд, нелогично», — сказала она.

РБК направил запрос представителю «Интерроса».

Потанин заявлял в интервью РБК в сентябре 2022 года, что акционерное соглашение «Норникеля» является «рудиментом», который мешает «в каком-то смысле» развитию компании и создает излишние права у акционеров, чего нет в нормальном корпоративном управлении. Тогда же он сказал, что это соглашение продлеваться не будет. Ранее бизнесмен предупреждал, что после окончания действия акционерного соглашения «дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли за последнее время, их, конечно же, не будет ни в 2022-м, ни, предположительно, в 2023 году».

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На совете директоров «Норильского никеля», который состоялся 15 декабря, менеджмент компании предложил снизить дивиденды по итогам 2022 года до $1,5 млрд после $6,3 млрд, выплаченных за 2021-ый, рассказывали РБК три источника, близких к совету. Но окончательное решение по этому вопросу пока не принято — оно ожидается в марте-апреле, когда совет формирует рекомендацию для собрания акционеров.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«Норникель» «Интеррос» Владимир Потанин UC Rusal
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