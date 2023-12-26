«Ъ» узнал, что магазины обяжут «выделять полку» для российской техники

Правительство планирует ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах, узнало издание. По его данным, крупные сети уже начали заключать соглашения с отечественными производителями

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники (как офлайн, так и онлайн) «выделять полку» для российских товаров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из производителей. Информацию газете также подтвердили два источника на рынке.

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», крупные маркетплейсы уже начинают заключать с отечественными производителями электроники соглашения о размещении их товаров на площадках. Он полагает, что «будут даже какие-то требования по минимальной доле в ассортименте».

«Известия» еще в начале мая сообщали, что депутаты от «Единой России» разработали законопроект о «российской полке». Тогда речь шла только об онлайн-магазинах: планировалось, что первые 50 строк в поисковой выдаче займут российские или белорусские товары. В октябре документ был направлен в правительство, сообщал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В комментарии для «Коммерсанта» Евтухов сообщил, что в законопроекте нет указания на конкретные группы товаров, а «объем квот» определят эксперты отраслевого сообщества, включая производителей и ретейлеров. При этом, по его словам, существенными факторами станут «количество устойчивых отечественных брендов и их способность к масштабированию производства».

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов уточнил, что ретейлеры после ухода западных вендоров уже начали активно заключать контракты с отечественными производителями, а российские товары и так пользуются спросом. «Поэтому мы не видим необходимости подобного регулирования», — добавил он.

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что российская техника наиболее широко представлена в крупногабаритных товарах для дома и кухни в базовом и среднем ценовых сегментах — в холодильниках и морозильных камерах, плитах, стиральных машинах: «Кроме того, в стране активно развивают локальное производство китайские и турецкие игроки, в категориях крупной бытовой техники влияние импортных товаров невелико». Там также отметили, что в сегменте ноутбуков в третьем и четвертом кварталах доля российских брендов зарубежной сборки в сети составила около 10%, что втрое больше, чем годом ранее.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (входят Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.) Артем Соколов назвал текущую версию законопроекта попыткой вмешаться в поисковую выдачу, которую интернет-магазин генерирует по запросу покупателя. «Если клиент хочет купить iPhone, а ему первые 50 результатов поиска будут предлагать не то, что указано в запросе, а то, что будет соответствовать требованиям закона, клиент просто уйдет с площадки», — указал он.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

После начала российской спецоперации на Украине многие производители иностранной бытовой техники и электроники отказались от продолжения производства на территории России или поставок в страну. Среди таких компаний — Bosh, Apple, ASUS, LG Electronics, Ericsson, Hitachi, HP, IBM, Intel, Logitech, Sony, TSMC и другие.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию технологического развития России до 2030 года. Главной задачей концепции называется достижение «технологического суверенитета» с внедрением «результатов отечественных исследований и разработок». Мишутин отметил, что реализация поставленных целей удвоит долю отечественных решений, увеличив ее почти до 75%.

Также в России с 2018 года реализуется нацпроект «Производительность труда», в рамках которого власти рассчитывают увеличить объемы производства отечественной электроники, сократить временные и финансовые затраты на производство и повысить качества продукции. Планируется, что уже с 2024 года темпы роста производительности труда в стране на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики будут увеличиваться не менее чем на 5% в год.