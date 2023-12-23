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Производство «Тройки» стало полностью российским

Дептранс: производство транспортных карт «Тройка» стало полностью российским
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Транспортная карта «Тройка» и чипы нового поколения к ней теперь полностью производится в России, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

В Москве заработала первая в России производственная линия по корпусированию чипов в модули для защиты микросхемы от повреждений. Это делают на заводе «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП) в Зеленограде, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, МСП начала производство отечественного чипа нового поколения для транспортной карты. Первую тысячу «Троек» с ним уже тестируют в метро, а с 2024 года карты будут выпускаться на основе новой разработки.

«В новом чипе в три раза больше памяти, также он соответствует самым высоким требованиям безопасности. Он вмещает больше тарифных решений, что позволит в дальнейшем увеличить возможности для пассажиров», — рассказал Максим Ликсутов, руководитель дептранса и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В апреле 2023 года Ликсутов сообщил, что «Тройка» используется уже десять лет, за это время она помогла «практически полностью» избавиться от очередей в кассы метро. По его словам, «Тройка» работает более чем в 25 регионах России, а «удобство билетной системы два года подряд признавали на международных конкурсах». Речь идет об отраслевой премии Transport Ticketing Global, где «Тройка» получала первое место в номинации «Лучшая «умная» билетная система» в 2020 и 2021 годах.

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Теги
«Тройка» метрополитен Москва Сергей Собянин Максим Ликсутов
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