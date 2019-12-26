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Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров
Первое место в годовом рейтинге прироста капитала занял совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. По данным издания, в уходящем году его состояние увеличилось на $7,8 млрд
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Журнал Forbes Russia составил рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. Соответствующий список опубликован на сайте издания.

Первое место занял совладелец «Норильского никеля» (ему принадлежат 30,4% акций компании) и президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, чье нынешнее состояние оценивается в $23,8 млрд. За год, по данным издания, Потанин прибавил к своему капиталу $7,8 млрд. В 2019 году бизнесмен занял шестое место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, по версии Forbes.

В конце октября акции «Норникеля» превысили исторический максимум, а капитализация компании достигла 2,85 трлн руб. в Москве и $42,7 млрд в Лондоне. Прирост стал возможен после того, как индонезийские горнодобывающие компании по добыче никеля договорились прекратить экспорт никелевой руды. Изначально запрет планировалось ввести с января 2022 года, после срок передвигали на 2020 год.

Кроме того, в ноябре суд Лондона отклонил иск бывшей жены Потанина Натальи (с 2016 года является резидентом Великобритании), касающийся раздела имущества. Сумма ее требований составляла £5,76 млрд ($7,38 млрд). Наталья указала в иске, что полученные ей при разводе в 2014 году $41,5 млн не соответствуют той роли, которую она играла в построении бизнес-империи Потанина. Суд же установил, что во время бракоразводного процесса она получила более $84 млн, а также $7,3 млн на содержание ребенка.

На втором месте по годовому приросту состояния оказался председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон, занимающий с состоянием в $27 млрд первую строчку в рейтинге самых богатых представителей российского бизнеса. В этом году, как пишет Forbes, состояние выросло на $5,9 млрд. Михельсон владеет почти 25% акций НОВАТЭКа и 48,48% бумаг «Сибура». В прошлом году НОВАТЭК запустил третью линию проекта «Ямал СПГ» стоимостью $27 млрд и общей мощностью 16,5 млн т в год. В марте компания продала французской Total 10% «Арктик СПГ-2». Проект мощностью 19,8 млн т СПГ развивается на базе месторождения Утреннее с запасами более 1,1 трлн куб. м газа по стандартам PRMS.

Forbes назвал российского бизнесмена года
Общество

Третье место в предновогоднем рейтинге занял президент и сооснователь ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — у него же третья строчка в списке самых богатых бизнесменов России за 2019 год (его состояние оценивается в $23,8 млрд). За год его капитал вырос на $5,3 млрд, пишет журнал.

На четвертом месте расположился акционер НОВАТЭКа (23,49% акций), «Сибура» (17% бумаг) и «Стройтрансгаза» (80%) миллиардер Геннадий Тимченко. По данным Forbes, за минувший год его состояние увеличилось до $22,7 млрд, общий прирост составил $4,1 млрд. В этом году он также вошел в первую пятерку самых богатых предпринимателей. Кроме того, в апреле Forbes поставил Фонд Елены и Геннадия Тимченко на первое место в списке лучших благотворительных фондов.

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году
Бизнес

Пятерку замкнул председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. В его активах, по данным Forbes, более 76% акций «Северстали» и 25% туркомпании TUI. Его состояние на 24 декабря Forbes оценил в $20,2 млрд, годовой прирост составил $3,8 млрд.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Forbes, Леонид Михельсон, Владимир Потанин, Геннадий Тимченко
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Forbes назвал российского бизнесмена года
Общество
Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году
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