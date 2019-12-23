Forbes назвал российского бизнесмена года

Всего в списке главных героев уходящего года были представлены 15 категорий. Конфузом года, по версии журнала, стала грязная нефть в нефтепроводе «Дружба», а главной реорганизацией были признаны изменения в «Яндексе»

Михаил Прохоров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Редакция российской версии журнала Forbes назвала главных героев 2019 года в сфере российского бизнеса в 15 номинациях. Бизнесменом года, по версии издания, стал владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, который в августе за $1,35 млрд продал сооснователю китайской Alibaba Group Джозефу Цаю контроль в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». В прошлом году Джозеф Цай уже купил 49% акций «Нетс» за $1 млрд. Россиянин приобрел 80% акций клуба «Бруклин Нетс» вместе с 45% стадиона Barclays Center у девелопера Брюса Рэтнера в 2009 году за $223 млн. Сегодня Прохоров занимает 139-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов мира Forbes (его состояние оценивается в $9,8 млрд), в российском рейтинге у него 12-е место.

Примечательно, что бизнесменом года по мнению 72% читателей Forbes (онлайн-голосование завершилось 18 декабря) стала основательница интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в $1 млрд (94-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России). За Прохорова же проголосовали только 17% читателей. Оборот Wildberries в 2018 году составил почти 119 млрд руб. Forbes называет Бакальчук первой после Елены Батуриной (81-е место с $1,2 млрд) женщиной-миллиардером в российском списке.

Инвестором года редакция назвала основателя венчурного фонда RTP Ventures Леонида Богуславского, который заработал $600 млн на IPO американской ИТ-компании Datadog (сервис мониторинга для облачных приложений). 64% читателей журнала проголосовали в этой номинации за инвесторов блокчейн-платформы Telegram TON (Telegram Open Network), которые приняли решение не возвращать вложенные в криптопроект Павла Дурова $1,7 млрд несмотря на претензии комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая через суд заблокировала выпуск криптовалюты Gram, признав ее ценной бумагой.

Победителем в номинации «Предмет года» стала картина с портретом миллиардера Алексея Ананьева, которую следователи нашли на складе рядом с церковью в подмосковном Домодедово в рамках рассмотрения иска «Промсвязьбанка» к бывшим владельцам компании на 282 млрд руб. Банк требует возвращения активов, выведенных за границу бывшими собственниками, «неосмотрительные и неразумные» действия которых причинили ущерб кредитной организации. Большинство (40%) читателей проголосовали в этой номинации за либертарианский гадсденовский флаг, который использовался в качестве фона для видеороликов в YouTube студента Егора Жукова, приговоренного к трем годам условно за призывы к экстремизму. Сначала студент ВШЭ Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК). Позднее ему было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК).

Конфликтом года журнал признал корпоративный спор в банке «Восточный», в результате которого под домашним арестом оказался основатель фонда Baring Vostok гражданин США Майкл Калви. Его задержали по подозрению в хищении имущества на 2,5 млрд руб., уголовное дело было заведено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере); в понедельник стало известно, что следствие переквалифицировало обвинение на растрату. За дело против Калви проголосовали также 44% читателей, за спор из-за места строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга было отдано 25% голосов, а за уголовное производство о нелегальных платежах в отношении основателя российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова — 31%.