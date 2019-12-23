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Forbes назвал российского бизнесмена года
Всего в списке главных героев уходящего года были представлены 15 категорий. Конфузом года, по версии журнала, стала грязная нефть в нефтепроводе «Дружба», а главной реорганизацией были признаны изменения в «Яндексе»
Михаил Прохоров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Редакция российской версии журнала Forbes назвала главных героев 2019 года в сфере российского бизнеса в 15 номинациях. Бизнесменом года, по версии издания, стал владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, который в августе за $1,35 млрд продал сооснователю китайской Alibaba Group Джозефу Цаю контроль в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». В прошлом году Джозеф Цай уже купил 49% акций «Нетс» за $1 млрд. Россиянин приобрел 80% акций клуба «Бруклин Нетс» вместе с 45% стадиона Barclays Center у девелопера Брюса Рэтнера в 2009 году за $223 млн. Сегодня Прохоров занимает 139-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов мира Forbes (его состояние оценивается в $9,8 млрд), в российском рейтинге у него 12-е место.

Примечательно, что бизнесменом года по мнению 72% читателей Forbes (онлайн-голосование завершилось 18 декабря) стала основательница интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в $1 млрд (94-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России). За Прохорова же проголосовали только 17% читателей. Оборот Wildberries в 2018 году составил почти 119 млрд руб. Forbes называет Бакальчук первой после Елены Батуриной (81-е место с $1,2 млрд) женщиной-миллиардером в российском списке.

Инвестором года редакция назвала основателя венчурного фонда RTP Ventures Леонида Богуславского, который заработал $600 млн на IPO американской ИТ-компании Datadog (сервис мониторинга для облачных приложений). 64% читателей журнала проголосовали в этой номинации за инвесторов блокчейн-платформы Telegram TON (Telegram Open Network), которые приняли решение не возвращать вложенные в криптопроект Павла Дурова $1,7 млрд несмотря на претензии комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая через суд заблокировала выпуск криптовалюты Gram, признав ее ценной бумагой.

Победителем в номинации «Предмет года» стала картина с портретом миллиардера Алексея Ананьева, которую следователи нашли на складе рядом с церковью в подмосковном Домодедово в рамках рассмотрения иска «Промсвязьбанка» к бывшим владельцам компании на 282 млрд руб. Банк требует возвращения активов, выведенных за границу бывшими собственниками, «неосмотрительные и неразумные» действия которых причинили ущерб кредитной организации. Большинство (40%) читателей проголосовали в этой номинации за либертарианский гадсденовский флаг, который использовался в качестве фона для видеороликов в YouTube студента Егора Жукова, приговоренного к трем годам условно за призывы к экстремизму. Сначала студент ВШЭ Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК). Позднее ему было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК).

Конфликтом года журнал признал корпоративный спор в банке «Восточный», в результате которого под домашним арестом оказался основатель фонда Baring Vostok гражданин США Майкл Калви. Его задержали по подозрению в хищении имущества на 2,5 млрд руб., уголовное дело было заведено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере); в понедельник стало известно, что следствие переквалифицировало обвинение на растрату. За дело против Калви проголосовали также 44% читателей, за спор из-за места строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга было отдано 25% голосов, а за уголовное производство о нелегальных платежах в отношении основателя российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова — 31%.

Продавцом года читатели журнала признали основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова, который после слияния ретейлера с торговыми сетями «Дикси» и «Бристоль» получил 49% в объединенной компании. Редакция Forbes выделила в этой категории совладельца строительного холдинга «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, который за 75 млрд руб. продал подрядчика «Газпрома» — «Стройгазмонтаж». Победителем в номинации «Компромисс года» как по версии редакции, так и по мнению его читателей стал российский миллиардер Олег Дерипаска и его договор с Минфином США о выводе активов холдинга En+ из-под американских санкций. Процессом года стало дело совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита против ФСБ: бизнесмен потребовал запретить использовать в уголовных делах декларации, поданные им в рамках амнистии капиталов. Документы легли в основу очередных уголовных дел против Израйлита — о переводе денег за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК).

Лучшим в категории «Трансформация года» был признан Сбербанк, усилиями его президента Германа Грефа банк был реформирован и дополнен целым рядом цифровых активов, включая совместное предприятие с Mail.ru и пакет акций Rambler, пишет журнал. Конфузом года по версии Forbes стало загрязнение российской нефти хлоридами на участке магистрального трубопровода «Дружба». Реорганизацией года стало изменение структуры управления в «Яндексе»: в ответ на законопроект депутата Антона Горелкина, предложившего ограничить долю собственности иностранцев в значимых интернет-ресурсах до 20%, компания решила создать специальный Фонд общественных интересов, который получит «золотую акцию», принадлежащую ранее Сбербанку. После решения об изменении корпоративной структуры депутат отозвал документ на доработку.

Компанией года по версии редакции Forbes стал «Лукойл», читатели проголосовали за интернет-рекрутмент HeadHunter. Загадкой года оказались новые акционеры «Газпрома». В этом году российская компания продала таинственным покупателям 6,5% акций на общую сумму 326,8 млрд руб.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Forbes, рейтинг
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