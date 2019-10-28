Акции «Норникеля» взлетели на 6% после запрета экспорта никеля Индонезией

«Норникель» подорожал до исторического максимума после объявления о немедленном запрете экспорта никеля из Индонезии. Ранее ожидалось, что этот запрет вступит в силу только с начала 2020 года

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Акции крупнейшего в мире производителя никеля «Норильский никель», крупнейшим акционером которого является Владимир Потанин, выросли почти на 6% на биржах в Москве и Лондоне после объявления Индонезии о немедленном запрете экспорта этого металла. Капитализация компании обновила исторический максимум, достигнув 2,85 трлн руб. в Москве и $42,7 млрд в Лондоне.

Триггером роста акций стало объявление о соглашении горнодобывающих компаний Индонезии о немедленном прекращении экспорта этого металла, который необходим в производстве аккумуляторов для электрокаров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова главы инвестиционного агентства Индонезии Бахлила Лахадалия.

Индонезия, один из крупнейших поставщиков никеля в мире, планировала ввести запрет на экспорт металла, но лишь сначала с января 2022 года, а затем передвинула срок на 2020 год.

По оценкам аналитиков ВТБ, с отчетом которых ознакомился РБК, из-за запрета экспорта из Индонезии с мирового рынка уйдет около 215 тыс. т никеля, или около 10%. Впервые Индонезия ввела запрет на экспорт никеля еще в 2014 году, смягчив его в 2017 году. Таким образом страна пытается развить внутреннюю переработку металла.

Аналитики ВТБ ждут дефицита на рынке никеля, отчего выиграет «Норникель», получающий от продаж этого металла до трети своей выручки.