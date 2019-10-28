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Акции «Норникеля» взлетели на 6% после запрета экспорта никеля Индонезией
«Норникель» подорожал до исторического максимума после объявления о немедленном запрете экспорта никеля из Индонезии. Ранее ожидалось, что этот запрет вступит в силу только с начала 2020 года
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Акции крупнейшего в мире производителя никеля «Норильский никель», крупнейшим акционером которого является Владимир Потанин, выросли почти на 6% на биржах в Москве и Лондоне после объявления Индонезии о немедленном запрете экспорта этого металла. Капитализация компании обновила исторический максимум, достигнув 2,85 трлн руб. в Москве и $42,7 млрд в Лондоне.

Триггером роста акций стало объявление о соглашении горнодобывающих компаний Индонезии о немедленном прекращении экспорта этого металла, который необходим в производстве аккумуляторов для электрокаров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова главы инвестиционного агентства Индонезии Бахлила Лахадалия.

Индонезия, один из крупнейших поставщиков никеля в мире, планировала ввести запрет на экспорт металла, но лишь сначала с января 2022 года, а затем передвинула срок на 2020 год.

По оценкам аналитиков ВТБ, с отчетом которых ознакомился РБК, из-за запрета экспорта из Индонезии с мирового рынка уйдет около 215 тыс. т никеля, или около 10%. Впервые Индонезия ввела запрет на экспорт никеля еще в 2014 году, смягчив его в 2017 году. Таким образом страна пытается развить внутреннюю переработку металла.

Аналитики ВТБ ждут дефицита на рынке никеля, отчего выиграет «Норникель», получающий от продаж этого металла до трети своей выручки.

Основным покупателем индонезийского никеля был Китай: страна ввозила около 350 тыс. т никеля ежегодно из Индонезии (40% импорта). «Норникель» в первом полугодии 2019 года увеличил выпуск никеля на 6%, до 110 тыс. т.

На ожиданиях введения запрета Индонезии цены на никель выросли на Лондонской бирже металлов на 40% с начала года, до $17 тыс. за т. В сентябре они достигали пятилетнего рекорда в $18,9 тыс. за т.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Норникель»
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