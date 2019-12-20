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Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году
Причины финансовых потерь были разными. В одном случае это развод, в другом —неудачное IPO, в третьем — желание отдать побольше денег на благотворительность

Журнал Forbes, подводя итоги года, назвал миллиардеров, которые в этом году по различным причинам значительно потеряли в деньгах. Среди них оказался и богатейший человек планеты Джефф Безос.

Как отмечает издание, общее состояние основателя Amazon за 12 месяцев сократилось на $13,1 млрд. В результате по ходу года он уступал первую строчку в рейтинге богатейших людей мира Биллу Гейтсу и Бернару Арно.

Сокращение состояния Безоса объясняется его разводом с женой Маккензи. Основатель Amazon был вынужден передать ей 25% своих акций компании. Поэтому летом состояние Безоса уменьшилось на $36,8 млрд, однако дальнейший рост котировок Amazon позволил миллиардеру отыграть часть потерь.

Глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра за год потерял $3,4 млрд и вылетел из списка миллиардеров (его состояние журнал оценивает теперь $660 млн). Стоимость бумаг двух его активов упала более чем на 40%.

Другой представитель Индии Азим Премджи потерял $14,1 млрд. 74-летний глава Wipro Limited отдал $7,5 млрд в свой благотворительный фонд. В общей сложности за время своей бизнес-карьеры он потратил на благотворительность около $21 млрд.

Трэвис Каланик лишился $3,1 млрд после неудачного IPO сервиса такси Uber. Акции компании упали с мая на 30%. В результате Каланик начал продавать свои ценные бумаги, попутно выплачивая за сделки серьезные налоги.

Около $3 млрд потерял и сопредседатель Zall Smart Commerce Group (занимается сооружением торговых центров) Янь Чжи. Сам он объяснил финансовые проблемы «сложными международными экономическими условиями».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Forbes
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