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Потанин победил в споре с бывшей женой на £6 млрд
В случае удовлетворения иска миллиардер мог потерять примерно треть своего состояния. Однако Высокий суд Лондона в иске Наталье Потаниной отказал
Владимир Потанин (Фото: Денис Синяков / Reuters)

Высокий суд Лондона отклонил иск бывшей жены миллиардера Владимира Потанина Натальи о разделе имущества, сообщает Bloomberg. По данным Daily Mail, Наталья Потанина добивалась взыскания с экс-мужа £5,8 млрд (примерно $7,43 млрд).

Однако судья Джонатан Коэн иск Натальи Потаниной отклонил.

По оценке экспертов журнала Forbes, общий размер состояния Потанина составляет $22,4 млрд (по данным рейтинга в реальном времени), по данным ежегодного рейтинга журнала, состояние Потанина — $18,1 млрд. Таким образом, миллиардер мог потерять примерно треть капитала.

РБК направил запросы представителю Потанина и адвокату Потаниной Чарльзу Говарду.

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Владимир и Наталья Потанины были женаты в течение 30 лет и развелись в 2014 году. После раздела имущества Потаниной достались три земельных участка и два дома, один из которых расположен на Рублевке. Она также получила денежную компенсацию на сумму 380 млн руб. (половина стоимости квартиры в центре Москвы). Однако полученная сумма женщину не удовлетворила и она попыталась добиться увеличения своей доли в российских судах.

В мае 2017 года Пресненский суд Москвы отклонил иск Потаниной к бывшему мужу на 215 млрд руб. В июле того же года Пресненский суд отклонил еще один иск Потаниной, на этот раз на 850 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Владимир Потанин, Наталья Потанина
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