Потанин победил в споре с бывшей женой на £6 млрд

Высокий суд Лондона отклонил иск бывшей жены миллиардера Владимира Потанина Натальи о разделе имущества, сообщает Bloomberg. По данным Daily Mail, Наталья Потанина добивалась взыскания с экс-мужа £5,8 млрд (примерно $7,43 млрд).
Однако судья Джонатан Коэн иск Натальи Потаниной отклонил.
По оценке экспертов журнала Forbes, общий размер состояния Потанина составляет $22,4 млрд (по данным рейтинга в реальном времени), по данным ежегодного рейтинга журнала, состояние Потанина — $18,1 млрд. Таким образом, миллиардер мог потерять примерно треть капитала.
РБК направил запросы представителю Потанина и адвокату Потаниной Чарльзу Говарду.