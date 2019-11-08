Потанин победил в споре с бывшей женой на £6 млрд

Владимир и Наталья Потанины были женаты в течение 30 лет и развелись в 2014 году. После раздела имущества Потаниной достались три земельных участка и два дома, один из которых расположен на Рублевке. Она также получила денежную компенсацию на сумму 380 млн руб. (половина стоимости квартиры в центре Москвы). Однако полученная сумма женщину не удовлетворила и она попыталась добиться увеличения своей доли в российских судах.



В мае 2017 года Пресненский суд Москвы отклонил иск Потаниной к бывшему мужу на 215 млрд руб. В июле того же года Пресненский суд отклонил еще один иск Потаниной, на этот раз на 850 млрд руб.