Lufthansa продлила отказ от полетов в Россию до марта 2023 года
Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила запрет на использование воздушного пространства России для своих рейсов до 25 марта 2023 года, говорится на ее сайте.
«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение данного периода должны быть отменены», — сказано в сообщении.
Кроме того, авиакомпания отменила все рейсы на Украину и из нее до этой же даты. В компании уточнили, что самолеты не летают над этой страной, так как ее воздушное пространство закрыто. Lufthansa полностью приостановила полеты в эту страну 19 февраля, а через дней спустя украинские власти закрыли воздушное пространство для гражданской авиации.
Запрет на полеты касается не только Lufthatsa, но и всех дочерних компаний Lufthansa Group, в том числе Eurowings и Austrian Airlines и Swiss International Airlines.
Lufthansa ввела запрет на полеты через воздушное пространство России еще в феврале, а затем неоднократно его продлевала. Ранее введенное ограничение действовало до 31 июля.
До конца февраля и введения Западом антироссийских санкций Lusthansa выполняла около 30 рейсов по российским направлениям, отмечает Handelsblatt. Всего через российскую территорию авиакомпания выполняла порядка 200 рейсов в неделю из Германии в города азиатских стран. Самолеты леталичерез Сибирь в Китай, Японию и Южную Корею.
Воздушное пространство России закрыто для зарубежных авиакомпаний из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза. Ограничения ввели в ответ на аналогичные меры властей этих стран по отношению к российским судам. Санкции ввели на фоне начала российской спецоперации на Украине 24 февраля.