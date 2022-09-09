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Air Moldova возобновит полеты в Россию с 1 октября

В авиакомпании объяснили, что приняли такое решение из-за многочисленных обращений граждан Молдовы, желающих вернуться домой. Авиасообщение между странами было приостановлено в феврале
Самолет компании Air Moldova
Самолет компании Air Moldova (Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости)

Молдавская авиакомпания Air Moldova решила возобновить авиаперелеты в Москву после закрытия воздушного пространства в конце февраля, передает пресс-служба компании. Авиасообщение восстановится с 1 октября.

«Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что возобновить полеты в Россию также решили в связи с требованиями пассажиров дать им возможность использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства.

«Возобновление авиасообщения с Российской Федерацией — это ответ на требования наших соотечественников», — заключили в пресс-службе.

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Молдавия закрыла воздушное пространство 24 февраля после объявления о начале военной спецоперации на Украине. Вместе с Кишиневом авиасообщение с Россией приостановили еще 27 стран Евросоюза, США, Канада, Великобритания и другие.

Москва приняла ответные меры в отношении 36 стран. Однако с 9 апреля Россия сняла введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения, распространявшиеся на регулярные и чартерные рейсы, и возобновила сообщение с 52 дружественными странами.

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В марте Молдавия открыла часть своего воздушного пространства для использования гражданской и государственной авиации и возобновила регулярные пассажирские перевозки. В Управлении гражданской авиации республики объяснили, что, поскольку воздушное пространство Украины закрыто, полеты в северном, южном и восточном направлениях выполняться не будут.

«Все полеты будут направлены в Румынию и из нее. Остальное воздушное пространство остается закрытым, в том числе воздушное пространство класса G (неконтролируемое воздушное пространство)», — уточнили в ведомстве.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Молдавия авиасообщение полеты в Россию
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