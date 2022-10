WSJ назвала Усманова инвестором стартапа из Кремниевой долины

Фонд Bridgewaters инвестировал в США в интересах россиян и использовался для инвестиций Алишера Усманова в стартап Quanergy, пишет WSJ. Представитель бизнесмена заявил, что он не влияет на решения инвестфонда и не управляет им

Алишер Усманов (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Россияне использовали венчурный фонд Bridgewaters и связанные с ним компании для инвестиций в крупные западные активы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на корпоративные документы. В частности, по данным издания, в технологическом стартапе Quanergy Systems Inc., который разрабатывает в Кремниевой долине лидарные системы и сопутствующие технологии, в феврале появился российский инвестор — бизнесмен Алишер Усманов. По утверждению WSJ, около 16% Quanergy Systems Inc. принадлежит базирующемуся в Сан-Франциско венчурному фонду Rising Tide V LLC, который поддерживается фондом Bridgewaters, в который инвестирует Усманов. Доля фонда на февральском IPO оценивалась в 175 млн долларов.

По утверждению издания, связанными с этим фондом компаниями также пользовали для инвестиций родственники депутата Госдумы Андрея Скоча, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также банк ВТБ. Фонд Bridgewaters зарегистрирован на острове Мэн.

Эта компания позволяла своим клиентам, в том числе, инвестировать в американские технологические компании, такие как Meta Platforms Inc., Twitter и Airbnb Inc., и недвижимость по всей Европе, следует из документов, с которыми ознакомилась WSJ.

«Мы не были вовлечены в уклонение от санкций», — заверил управляющий директор Bridgewaters Марк Вил. Он отметил, что у Bridgewaters «в разное время» были российские клиенты.

Утверждения, что Усманов мог использовать инвестиции, в том числе в Quanergy, для «вывода денег из России», «является ложным и оскорбительным», заявил РБК представитель Усманова. «Quanergy — одна из инвестиций фонда GTI (Усманов является его миноритарным акционером — РБК). Хотя господин Усманов косвенно владеет незначительным пакетом акций GTI, согласно правилам этой компании, в качестве партнера с ограниченной ответственностью он не может влиять на какие-либо решения фонда или управлять им. Мы не видим никаких проблем в том, чтобы господин Усманов инвестировал свои честные доходы в высокотехнологичный актив, как он успешно делал последние двадцать лет», — добавил он.

В ВТБ ранее неоднократно заявляли, что банк является «регулируемой банковской организацией, занимающейся коммерческой и инвестиционной банковской деятельностью» и периодически вкладывается в «в котирующиеся и не котирующиеся на бирже акции и/или фонды, управляемые третьими лицами. В связи с конфиденциальным характером таких сделок ВТБ не в состоянии комментировать характер и условия таких инвестиций», — говорилось в сообщении ВТБ, когда они комментировали вложения в Twitter через DST Investments.

Ссылаясь на публичные отчеты и документы, WSJ писала, что сделки Bridgewaters управляются через партнерства с помощью юридических фирм и финансовых институтов, включая Credit Suisse Group AG. Представитель Credit Suisse заявил, что не может комментировать отношения с клиентами.

Минфин США заявил, что «определенно отслеживает» деятельность Bridgewaters. Quanergy и Rising Tide V не ответили на запросы издания.

Представитель правительства острова Мэн заявил, что его санкции зеркально отражают ограничительные меры, введенные Великобританией, и что кабмин начал отслеживать владельцев компаний и предоставлять эту информацию правоохранительным органам.

РБК направил запрос в пресс-службу «Ростеха», обратился за комментарием к Дмитрию Пескову, представителю Скоча.

Алишер Усманов попал под санкции США, Великобритании и ЕС весной 2022 года. Бизнесмен заявил о несправедливости включения в санкционные списки, что, по его словам, было сделано на основании «сфабрикованных и голословных обвинений». Он решил обжаловать включение в санкционный список ЕС в Европейском суде общей юрисдикции. С сестры бизнесмена Саодат Нарзиевой ЕС снял санкции в середине сентября.

Forbes ставит Усманова на седьмое место в списке богатейших людей России, его состояние в рейтинге за 2022 год издание оценило в $11,5 млрд.