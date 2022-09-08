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Глава Подмосковья допустил покупку завода Mercedes компанией из Китая

Завод Mercedes в Подмосковье заработает в том или ином виде, покупателем может стать китайский автопроизводитель, сообщил Воробьев. Немецкая компания остановила производство в России в начале марта
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz планирует продать свой завод в подмосковном Есипово, потенциальным покупателем может стать китайский автопроизводитель, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире Sputnik.

«Я очень надеюсь, что Mercedes вернется. Если нет, то там сейчас ведется работа по подбору, в том числе китайского автопроизводителя, надежного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили. Я думаю, что Mercedes заработает в том или ином виде», — сказал Воробьев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас «много неопределенностей» как у немецкой компании, так и у потенциальных инвесторов. «Они договариваются. Думаю, что в этом году ясность будет», — сказал губернатор.

Глава Московской области назвал чувствительной остановку завода Mercedes
Авто
Фото:Sergei Bobylev / www.imago-images.de

В конце августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей в Есипово. По информации источника в отрасли, сделка находится на заключительной стадии, а покупателем станет российский дилер. Два источника назвали основным претендентом «Автодом», один из собеседников уточнил, что в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. При этом источник отметил, что у Mercedes есть некоторые «проблемы с документами».

Головной компании Mercedes-Benz AG принадлежит 80% завода, совместному предприятию «Даймлер КамАЗ Рус» — 20%.

В начале марта Mercedes-Benz принял решение о приостановке поставок машин в Россию, а также заморозил производство на заводе в Подмосковье. Воробьев тогда назвал остановку «чувствительной», указав, что на предприятии работают 1,5 тыс. человек, а само оно является успешным.
 

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