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«Коммерсантъ» узнал о продаже Mercedes-Benz завода в Подмосковье

Предприятие по сборке машин Mercedes выставлено на продажу. Одним из наиболее вероятных покупателей источники газеты называют дилера «Автодом»
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Компания Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей в Есипово Московской области, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в автопроме и на рынке недвижимости.

Собеседник газеты в одном из автоконцернов сообщил, что предприятие выставлено на продажу. По информации еще одного источника в отрасли сделка находится на заключительной стадии, а покупателем станет российский дилер. При этом он отметил, что у Mercedes есть некоторые «проблемы с документами».

Источник на рынке подмосковной недвижимости утверждает, что одним из покупателей может быть дилер «Автодом». Он уточнил, что в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. Еще один источник в авторетейле также назвал «Автодом» основным претендентом.

Сейчас завод в Есипово принадлежит головной компании Mercedes-Benz AG (80%) и совместному предприятию «Даймлер КамАЗ Рус» (20%).

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Фото:Luke Sharrett / Bloomberg

В российском офисе Mercedes-Benz «Коммерсанту» сообщили, что компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России, но уточнили, что конкретных решений пока нет. В «Автодоме» комментарии не предоставили.

В июле газета сообщала со ссылкой на источник, что Mercedez-Benz намерена продать имущество, которое принадлежит официальному дистибьютору марки «Мерседес-Бенц Рус», а также, возможно, права дистрибьютора. Тогда источники в числе возможных участников сделки называли «Автодом», а также «Авилон», «Мейджор» и «Панавто».

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Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов подчеркивает, что российская компания, которая купит завод в Есипово, скорее всего не сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes, так как для этого нужны поставки компонентов от авторизованных производителей, а это невозможно без поддержки штаб-квартиры.

Еще один источник в автопроме допускает, что предприятие в Подмосковье может заинтересовать китайские концерны, которые сейчас рассматривают возможности локализации в России.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Mercedes-Benz Московская область автомобильная промышленность
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