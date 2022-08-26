«Коммерсантъ» узнал о продаже Mercedes-Benz завода в Подмосковье
Компания Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей в Есипово Московской области, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в автопроме и на рынке недвижимости.
Собеседник газеты в одном из автоконцернов сообщил, что предприятие выставлено на продажу. По информации еще одного источника в отрасли сделка находится на заключительной стадии, а покупателем станет российский дилер. При этом он отметил, что у Mercedes есть некоторые «проблемы с документами».
Источник на рынке подмосковной недвижимости утверждает, что одним из покупателей может быть дилер «Автодом». Он уточнил, что в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. Еще один источник в авторетейле также назвал «Автодом» основным претендентом.
Сейчас завод в Есипово принадлежит головной компании Mercedes-Benz AG (80%) и совместному предприятию «Даймлер КамАЗ Рус» (20%).
В российском офисе Mercedes-Benz «Коммерсанту» сообщили, что компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России, но уточнили, что конкретных решений пока нет. В «Автодоме» комментарии не предоставили.
В июле газета сообщала со ссылкой на источник, что Mercedez-Benz намерена продать имущество, которое принадлежит официальному дистибьютору марки «Мерседес-Бенц Рус», а также, возможно, права дистрибьютора. Тогда источники в числе возможных участников сделки называли «Автодом», а также «Авилон», «Мейджор» и «Панавто».
Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов подчеркивает, что российская компания, которая купит завод в Есипово, скорее всего не сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes, так как для этого нужны поставки компонентов от авторизованных производителей, а это невозможно без поддержки штаб-квартиры.
Еще один источник в автопроме допускает, что предприятие в Подмосковье может заинтересовать китайские концерны, которые сейчас рассматривают возможности локализации в России.